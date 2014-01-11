اتبعي نصائح"سيِّدتي"لتحاكي أناقة النجمات باللون اللحمي

مع اقتراب المناسبات والحفلات تبدأ كل سيدة برحلة بحث مطولة عن الألوان المناسبة لبشرتها لتعطيها الإطلالة المثالية، وقد كشفت نجمات هوليوود عن سر الإطلالة المناسبة لجميع ألوان البشرة وهو اللون اللحمي، ولتحصلي على إطلالة النجمات على السجادة الحمراء بهذا اللون اتبعي النصائح التالية:

١ - اهتمي بتفاصيل التصميم

اللون اللحمي واحد من أكثر الألوان جمالاً في فساتين السهرات، ولتحصلي معه على الإطلالة المثالية اختاري تصميماً بتفاصيل أنيقة كتصميم ايلي صعب الذي ارتدته النجمة TaylorSwift، أو تصميم "Lanvin" بتفاصيله المميزة على الكتف في إطلالة Kerry Washington.

٢ - لا تظهري الكثير

فتحة الظهر أو الساق قد تكون مقبولة مع الفستان الأسود، ولكن ليس مع الفستان اللحمي، إذ يطابق هذا اللون لون بشرتك فليس هناك داعٍ لإظهار المزيد حتى لا تبدي بلوك مبتذل.

٣ - أكملي اللوك بحذاء لحمي

بما أن اللون اللحمي من الألوان الحيادية، يمكنك أن تنسقيه مع ألوان مختلفة، ولكن في السهرات ننصحك بأن تكملي إطلالتك الأنيقة بحذاء لحمي لتزيدي من طول ساقيك كما فعلت كل من: Cate Blanchett، وLily Collins.

٤ - اختاري الدرجة المناسبة

تذكري أن اللون اللحمي ككل الألوان يحتوي على العديد من الدرجات، منها: اللحمي المطابق للون البشرة كفستان ClaireDanes، واللحمي الباهت كإطلالة Marisa Tomei الأنيقة، والمائل للوردي كالفستان الذي اختارته Amy Adams، فاحرصي على انتقاء الدرجة الصحيحة المناسبة للون بشرتك.

شاهدي معنا أجمل إطلالات النجمات باللون اللحمي، واتبعي نصائح "سيِّدتي" لتحصلي على إطلالة مشابهة.