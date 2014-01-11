ماذا قال زهير مراد عن نجمات Golden Globes؟؟

يمكن أن نقول أن المصمم زهير مراد من مصممي الأزياء الأبرز على السجادة الحمراء، حيث ظهرت تصاميمه على أشهر النجمات في العالم، وقد عبّر المصمم عن رأيه بمرشحات الأوسكار في لقاء سريع مع مجلة "In Style"، وتحدث عن توقعاته للسجادة الحمراء في الحفل، (نعرضها لكم في ما يلي: )

Taylor Schilling

"لقد حظيت بشرف أن أُلبس Taylor عدة مرات خلال العام الماضي، إذ تتمتع هذه الممثلة بجمال كلاسيكي أخاذ، وتميل إلى اختيار الفساتين الضيقة التي تحدد تفاصيل الجسم، ولكنني أراها بواحد من الفساتين المفضلة لدي من مجموعة الأزياء الراقية لخريف وشتاء 2014، والذي يتميز بتفاصيل مخملية رائعة، ويلف الجسم بطريقة جميلة، كما سيبدو رائعاً مع عيونها الزرقاء لتكمل اللوك بأحمر شفاه بارز، وتكون جاهزة لاستلام جائزتها على المسرح".

Amy Poehler

"كنت سعيداً جداً باختيارها كمقدمة لحفل "Golden Globes" لهذا العام، وأرى Amy بواحد من تصاميمي المفضلة من مجموعة ربيع وصيف 2014، وهو "jumpsuit" أنيق باللون الأسود، وفي العام الماضي ظهرت الممثلة ببدلة سوداء على السجادة الحمراء للحفل، وكانت مناسبة لشخصيتها وستايلها بشكل مثالي، كما أعتقد بأن الـ "jumpsuit" تتماشى مع حسها العالي بالأناقة، وشخصيتها المرحة أيضاً".

Sandra Bullock

"تتمتع Sandra بجمال سرمدي، وعندما يتعلق الموضوع بإطلالاتها فإنها تفكر خارج الصندوق دوماً، إذ يمكن أن ترتدي الألوان والتصاميم المختلفة من الخصر النازل إلى التطريز، فهي أنيقة ورشيقة وثقتها تتعدى حدود السماء، وفي هذا العام لا تحتاج Sandra إلى تصميم يلفت الأنظار؛ لأنها في القمة".

Lupita Nyong’o

"هي واحدة من أنيقات هوليوود الصاعدات، وتميل دوماً لاختيار الأزياء العصرية الأنيقة، وأتوق لرؤية الجانب المثير منها في موسم السجادة الحمراء لهذا العام، ربما فستان طويل بلون طبيعي مشرق يعزز منحنيات جسمها الأنيقة".