نعم يناسبك السروال الفضفاض حتى لو كنت قصيرة

السراويل العريضة الفضفاضة wide-leg trousers هي أبرز ملامح الموضة لعام 2014. وقد ظهرت في عروض أسابيع الموضة الأربعة: نيويورك ولندن وميلان وباريس، وقدّمها المصمّمون بأشكال وخطوط متعددة مع غلبة تدرّجات اللون الأبيض والألوان الباستيلية، كما هو الحال في عرض Emporio Armani وDries Van Noten وlouis vuitton وChanel وPaul Smith وChloé وRichard Chai وآخرون. وما يميز هذه السراويل قدرتها على إخفاء عيوب الجسم الكمثريّ، لأنها تجذب النظر إلى منطقة الكاحل (رسغ القدم) وتبعده عن الخصر، كما تزيد الحوض نحافة في عين الناظر، في وقت تغطّي ضخامة المنطقة العلوية من الجسم.

وتناسب هذه السراويل أيضاً المرأة التي تريد أن تموّه على كبر منطقة البطن، بشرط أن يكون خصر السروال مرتفعاً. ولعلّ الأهمّ من كلّ هذا هو مساعدتها في إضفاء مزيد من الطول على الساقين القصيرتين، وهذا عكس ما يعتقده البعض تماماً، إذ درجت بعض النساء على الربط بين هذا السروال والعارضات أو ذوات السيقان الطويلة جداً؛ وهذه معلومة خاطئة، وفق ما يؤكد اختصاصيو الموضة. ومن ميزات هذا السروال أنه يناسب كلّ الأعمار، خصوصاً النسوة الناضجات والرصينات، إضافة إلى سهولة لبسه وملاءمته لطلات الكاجول، فيما يتميّز في أوقات العمل بمنحه الراحة لصاحبته، فضلاً عن اللمسات الأنثوية الناعمة التي تُشعر المرأة بالثقة في أناقتها.

وصايا في لبس السروال الفضفاض

• البسيه مع كعب عالٍ على قدر ما تستطيعين، خصوصاً إذا كنت تودين إخفاء بعض عيوب جسمك.

• اختاري سروالاً طويلاً يغطي الحذاء، إذا كنت تتوقين إلى إضافة بعض الطول إلى ساقيك.

• حاولي أن تحددي خصرك بحزام، وابتعدي عن السروال المزيّن بجيوب كبيرة على الجانبين، لأنه يزيد من ضخامة الحوض.

• البسيه مع قميص ناعم الخطوط أو جاكيت ضيّق عند منطقة الخصر، إذا كنت تبحثين عن طلة كلاسيكية.

• السروال المزيّن بخطوط عمودية هو المثالي للمرأة ذات الساقين القصيرتين.