8 قطع ننصحك بشرائها خلال موسم التخفيضات

موسم التخفيضات هو الموسم الذي تنتظره النساء من كلّ أنحاء العالم ويتشوّقن إلى حلوله. فهو يأتي، على الأقل، مرتين في السنة، ويسمح لنا بشراء القطع بأسعار جيّدة. ولكي تحرصي على الاستفادة من التخفيضات، وتتأكدي من أنك لن تختاري أشياء غير ضرورية، إليك بعض القطع الأساسية التي ننصحك بشرائها خلال هذا الموسم.

1- معطف

اشتري معطفاً بأزرار كبيرة أو معطفاً بقصة أنثوية أو كاب، كونها تصاميم لا تنتهي موضتها. واختاري الألوان الكلاسيكية كالأسود أو الكحلي أو البني.

2- قميص أبيض

اشتري قميصاً أبيض ضيقاً يمكنك ارتداؤه في المناسبات الرسمية، أو ارتداؤه تحت كنزة واسعة أو فستان. فالقميص الأبيض قطعة أساسية يجب أن تكون في خزانتك.

3- كنزة سوداء

اشتري كنزة سوداء مصنوعة من الكاشمير يمكن ارتداؤها في كلّ المناسبات، تمنحك إطلالة دافئة وأنيقة في الوقت نفسه.

4- الجلد

قطعة مصنوعة من الجلد هي قطعة ضرورية بين أزيائك. بإمكانك اختيار سروال أو تنورة أو سترة مصنوعة من هذا القماش الصلب.

5- جينز

الجينز من القطع العملية التي لا يمكنك الاستغناء عنها في إطلالاتك. لذا استفيدي من موسم التخفيضات واختاري القصة المناسبة لجسمك.

6- حقيبة يد

حقائب اليد هي دائماً خيار جيد خلال موسم التخفيضات. يمكنك اختيار حقيبة كلاسيكية تدوم لفترة طويلة أو حقيبة عصرية تضفي رونقًا إلى ملابسك. إن كان لديك ما يكفي من المال، انظري إلى حقائب اليد التي تحمل توقيع مصممين عالميين والتي خضعت للتخفيضات.

7- حذاء شتوي

يمكن لكلّ النساء الاستفادة جيداً من حذاء شتوي جديد خلال هذا الموسم. خصوصاً أن الأحذية الشتوية المصنوعة من الجلود الطبيعية غالباً ما تكون باهظة الثمن.

8- تنورة كلاسيكية

اشتري تنورة ضيقة تصل إلى الركبة، بقصة كلاسيكية، يمكنك ارتداؤها خلال المناسبات الرسمية أو السهرات، أو يمكنك ارتداؤها أيضاً إلى العمل مع قميص أبيض بتصميم بسيط.

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