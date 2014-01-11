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رئيس الدولة يجتمع مع نواز شريف في ختام زيارته الخاصة لباكستان

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رئيس الدولة يجتمع مع نواز شريف في ختام زيارته الخاصة لباكستان رئيس الدولة يجتمع مع نواز شريف في ختام زيارته الخاصة لباكستان

إجتمع صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله في ختام زيارته الخاصة لباكستان مع دولة نواز شريف رئيس وزراء جمهورية باكستان الاسلامية قبل ظهر اليوم.

وقدم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الشكر والتقدير لباكستان قيادة وحكومة وشعبا لما أحيط به وأعضاء الوفد المرافق من حفاوه واستقبال متمنيا سموه لباكستان حكومة وشعبا دوام التقدم والإزدهار.

وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين والسبل الكفيلة بتطويرها وتنميتها في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة ويعود بالخير والمنفعة المتبادلة بين شعبي البلدين.

وأعربا عن ارتياحهما لما وصلت إليه هذه العلاقات من تطور ونمو تعبيرا عن وشائج المحبة التي تربط شعبي البلدين الصديقين.

ووصف صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله العلاقات بين دولة الإمارات وباكستان بالمتميزة والمتنامية مؤكدا سموه أهمية مواصلة البلدين لدورهما في خدمة القضايا المشتركة وتعزيز التفاهم والتعاون .

وأكد صاحب السمو رئيس الدولة حرص دولة الإمارات على تقديم الدعم والمساندة للشعب الباكستاني بما يمكنه من تحقيق التنمية والإستقرار والإزدهار في مختلف الميادين .

وكما جرى خلال الاجتماع تبادل الرأي حول عدد من القضايا ذات الإهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي .

وبدوره أعرب دولة نواز شريف عن عميق شكره وتقديره لكل ما قدمته وتقدمه دولة الإمارات في العديد من المشاريع التي ترتبط بتحسين الخدمات في مختلف مناطق باكستان والمساعدات الإنسانية.

واشاد بحكمة وبقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة والتي مكنت دولة الإمارات وشعبها من بلوغ أهدافها التنموية مما جعلها محط أنظار وإعجاب العالم أجمع في ظل ما تشهده من تطور ونمو حضاري غير مسبوق منوها الى أن الشعب الباكستاني يكن لدولة الإمارات قيادة وحكومة وشعبا التقدير والإعتزاز .

وعبر الجانبان عن ارتياحهما البالغ لتطور العلاقات بين البلدين وتميزها وحرصهما على تعزيزها وتطويرها في العديد من مجالات التعاون المشترك .
> حضر اللقاء سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الشرقية وسمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة وسمو الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان عضو المجلس التنفيذي ومعالي محمد حبروش السويدي مستشار صاحب السمو رئيس الدولة ومعالي أحمد جمعه الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة وسعادة السفير عيسى عبدالله الباشه النعيمي سفير الدولة لدى جمهورية باكستان الإسلامية وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين المرافقين لصاحب السمو رئيس الدولة.

وحضرها من الجانب الباكستاني معالي شهباز شريف رئيس وزراء إقليم البنجاب وعدد من كبار المسؤولين في الإقليم .

وعقب ذلك غادر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ..رحيم يار خان بحفظ الله ورعايته بعد زيارة خاصة لباكستان.

وكان في مقدمة مودعي صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله دولة نواز شريف رئيس وزراء باكستان وعدد من المواطنين الإماراتيين المتواجدين في باكستان ورئيس وزراء إقليم البنجاب وعدد من المسؤولين الباكستانيين وسعادة سفير الإمارات لدى باكستان.

 

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