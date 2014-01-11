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” الصحة ” تشارك في المؤتمر الدولي للڤيروسات الكبدية

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” الصحة ” تشارك في المؤتمر الدولي للڤيروسات الكبدية ” الصحة ” تشارك في المؤتمر الدولي للڤيروسات الكبدية

وزارة الصحة

أصدرت وزارة الصحة والسكان بياناً بخصوص سفر وفد من أعضاء اللجنة القومية للڤيروسات الكبدية للمشاركة في المؤتمر الدولي للڤيروسات الكبدية المنعقد في پاريس في الفترة من 13 الى 15 يناير الجاري.

يقوم الوفد خلال الزيارة بعقد عدة جلسات لاستكمال المفاوضات مع الشركات المنتجة لعدد من الأدوية الحديثة لعلاج ڤيروس سي ، بعد جلسة المفاوضات الأولى التي عقدت في القاهرة الأسبوع الماضي وحضرتها الدكتورة مها الرَّبَّاط وزيرة الصحة والسكان.

وسيتم خلال الزيارة  عقد جلسة استماع بين وفد اللجنة القومية للڤيروسات الكبدية وممثلي شركات تصنيع الأدوية ،و ريمون شينازي مكتشف عدد من الأدوية الحديثة لعلاج ڤيروس سي.

 

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