منزل كارولين الجديد يكشف أسرار علاقتها بخطيبها

اشترت الممثلة الألمانية التركية الجنسية ويلما إيليس الشهيرة بكارولين في "على مر الزمان"، منزلاً جديداً في مدينة اسطنبول قدّر ثمنه بربع مليون دولار.

المنزل مكوّن من طابق واحد فقط، وهو الذي ستقيم فيه بشكل دائم، بعد أن نقلت إقامتها إلى تركيا قبل ثلاث سنوات.

ويأتي اختيار كارولين لمنزل جديد اشترته من مالها الخاص، ليؤكد عدم تخطيطها لزواج قريب من حبيبها رجل الأعمال كريم جوجوس.

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