إيطاليا ثالث أكبر مساهم فى قطاع السياحة الكينى بعد ألمانيا وفرنسا

وضع المجلس الوطنى الكينى للسياحة، إيطاليا فى الترتيب الثالث كأكبر سوق للسياحة الكينية فى العالم، وذلك بعد ألمانيا وفرنسا اللتين تصدرتا الترتيب الأول والثانى كأكبر وفود سياحى منهما إلى المقاصد السياحية الكينية.

وأشار بيان مشترك عن مجلس السياحة الكينى وغرفة الأعمال الكينية الإيطالية المشتركة إلى أن 82 ألف إيطالى قد زاروا كينيا فى العام 2013، وهو العدد الذى من المتوقع تضاعفه بحلول العام 2016.

ويذكر فى هذا الصدد أن الملياردير الإيطالى فلافيو بريتورى قد استثمر 500 مليون دولار أمريكى فى إنشاء منتجع سياحى إيطالى بمواصفات عالمية على الأراضى الكينية بدأ العمل فيه العام الماضى، وينتظر أن يغير وجه الخارطة السياحية فى كينيا.

وتشير تقارير المجلس الوطنى الكينى للسياحة إلى أن 8,1 مليون سائح يزورون كينيا سنويا ويحققون لاقتصادها دخلا قيمته 12,1 مليار دولار أمريكى، كما تشكل سياحة الترفيه نسبة 92 فى المائة من جملة الطلب السياحى العالمى على كينيا.

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