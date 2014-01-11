أخبار عاجلة

«كسر تميمة الحظ وملك التعادلات السلبية»| ظواهر الجولة 30 بالبريميرليج -
الريال لا يُقهر في البرنابيو.. وبنزيما جلاد أندية الليجا -
تغطية خاصة - إدموند غريب:الإعلام الأمريكي يمارس ضغوطاً على إدارة ترامب في تعاملها مع القضايا الدولية -
الأخبار - موجز أخبار الثانية عشر لأهم وأخر الأخبار مع دينا عصمت - حلقة الإثنين 3-4-2017 -
تغطية خاصة - د. إدموند غريب: مصر تتمتع بعلاقات طيبة مع كافة دول العالم .. ودورها بالغ الأهمية -
تغطية خاصة - د. إدموند غريب: إدارة ترامب والشركات الأمريكية لديها الرغبة في تعزيز العلاقات مع مصر -
تغطية خاصة -عماد الدين:إذا كانت روسيا لا تتحمل الدخول في صراع مع أمريكا فبالتأكيد مصر لا تتحمل ذلك -
ملاعب ONsport: لقاء خاص مع الكابتن وليد هويدي المشرف العام على الكرة بمصر المقاصة -
وزير التعليم يوجه هيئة امتحانات "كامبردج" بالتركيز على معايير الجودة وإنهاء تراخيص الشهادات -
تغطية خاصة - هاني خلاف :لن يكون علاقات لواشنطن مع أي دولة دون أن يكون هناك مقابل لهذه العلاقات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مصر 365

إيطاليا ثالث أكبر مساهم فى قطاع السياحة الكينى بعد ألمانيا وفرنسا

Google+ Print
إيطاليا ثالث أكبر مساهم فى قطاع السياحة الكينى بعد ألمانيا وفرنسا إيطاليا ثالث أكبر مساهم فى قطاع السياحة الكينى بعد ألمانيا وفرنسا

وضع المجلس الوطنى الكينى للسياحة، إيطاليا فى الترتيب الثالث كأكبر سوق للسياحة الكينية فى العالم، وذلك بعد ألمانيا وفرنسا اللتين تصدرتا الترتيب الأول والثانى كأكبر وفود سياحى منهما إلى المقاصد السياحية الكينية.

وأشار بيان مشترك عن مجلس السياحة الكينى وغرفة الأعمال الكينية الإيطالية المشتركة إلى أن 82 ألف إيطالى قد زاروا كينيا فى العام 2013، وهو العدد الذى من المتوقع تضاعفه بحلول العام 2016.

ويذكر فى هذا الصدد أن الملياردير الإيطالى فلافيو بريتورى قد استثمر 500 مليون دولار أمريكى فى إنشاء منتجع سياحى إيطالى بمواصفات عالمية على الأراضى الكينية بدأ العمل فيه العام الماضى، وينتظر أن يغير وجه الخارطة السياحية فى كينيا.

وتشير تقارير المجلس الوطنى الكينى للسياحة إلى أن 8,1 مليون سائح يزورون كينيا سنويا ويحققون لاقتصادها دخلا قيمته 12,1 مليار دولار أمريكى، كما تشكل سياحة الترفيه نسبة 92 فى المائة من جملة الطلب السياحى العالمى على كينيا.

للمزيد من أخبار الاقتصاد..

إقامة أكبر حدث مصرى للدراجات النارية والهوائية بكايرو فيستيفال

عمر بلبع: تأثر مبيعات السيارات سلبيا بزيادة الرسوم بالشهر العقارى 5%

اتحاد المستثمرين يستضيف محمود الجرف 19 يناير الجارى

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365