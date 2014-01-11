إكتمال 50% من جسر البوسفور الثالث فى إسطنبول

اكتملت، أمس الجمعة 50% من أعمال مشروع جسر البوسفور الثالث، الذى يعمل فيه حوالى 3500 عامل بعدتهم الكاملة، ويعتبر الأول من نوعه فى العالم، من حيث تصميم الجسر، ومدخله وارتفاع أبراجه.

وقال مدير المنطقة للطرق العامة "إسماعيل كارتال" لمراسل الأناضول أن هذا المشروع سيسهم إلى حدٍ كبير فى تخفيف الضغط المرورى فى مدينة إسطنبول، التى تشهد زيادة مطردة فى عدد السيارات، نتيجة زيادة السكان وارتفاع مستوى دخل الفرد، لافتًا إلى أن الجسر الثالث، سيخصص للسيارات كبيرة الحجم، وذلك لتسهيل حركة السيارات الصغيرة، على الجسرين القائمين حاليًا فى المضيق.

وأضاف "كارتال" أنه تم إنجاز 155 مترا من الجسر، وهو ما يعنى اكتمال 50% منه، مشيرًا إلى أنهم يهدفون إلى إنجاز المشروع بالكامل، عام 2015.

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