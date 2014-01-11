أمن دمياط يسيطر على اشتباكات بين عائلتين ويعيد فتح طريق فارسكور

تمكنت الأجهزة الأمنية بدمياط من السيطرة على اشتباكات نشبت بين عائلتين فى قرية ميت الشيوخ والبستان، التابعتين لمركز فارسكور، وقام الأهالى على إثر ذلك بقطع الطريق الرئيسى الرابط بين دمياط وفارسكور.

وكان عدد من الأهالى قاموا بإخطار مديرية أمن دمياط بالواقعة، حيث أمر اللواء أبو بكر الحديدى، مدير الأمن، بإعادة فتح الطريق وضبط العناصر مثيرى الشغب والتحرى حول أسباب الواقعة وملابساتها.

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