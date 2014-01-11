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حكومة جنوب السودان: قواتنا فرضت سيطرتها على مدينة بانتيو

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أعلنت حكومة جنوب السودان، الجمعة، استعادة السيطرة على مدينة بانتيو عاصمة ولاية الوحدة، من أيدي المسلحين التابعين لقوات نائب الرئيس السابق، ريك مشار.

قال الناطق باسم جيش جنوب السودان، فيليب أقوير، في مؤتمر صحفي عقده السكرتير الصحفي لرئيس جنوب السودان، أتينج ويك اتينج، في مدينة جوبا، إن «قوات دخلت مدينة بانتيو بعد أن خاضت معركة مع المسلحين التابعين لريك مشار، والتي استمرت زهاء الساعتين تقريبًا».

وأضاف: «القوات الحكومية تسيطر على بانتيو بالكامل، وقائد قوات المتمردين فر إلي خارج المدينة».

واشار إلى أن القيادة العامة للجيش الشعبي وجهت قواتها المتمركزة في المنطقة الواقعة قرب مدينة بور للتقدم نحو بانتيو، وتطهير ولاية جونقلي من «المتمردين».

ونفي «أقوير» علمه بالدول التي دعمت المسلحين في جنوب السودان، إلا أنه أشار إلى أن قوات الحكومة عثرت على أسلحة وعربات أجنبية.

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