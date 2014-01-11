ظلام رصيف الورقاء 4 ينتظر الإنارة

"ظلام بين البيوت، لا إنارة، ولا رصيف مخصص للمشي، فيصبح المشي ليلا خطرا علينا، اذ لا يفرق السائقون بين الشارع والرصيف، كما أن الخطر على أطفالنا يحدق بنا طوال الوقت فنرفض لعبهم أمام البيوت ليلا، لكل هذه الأسباب"، هذا ما سرده لـ"البيان" أحد سكان منطقة الورقاء الرابعة في دبي، والتي تضم ما يزيد على 500 مسكن.

هيئة الطرق والمواصلات في دبي المسؤولة عن تلك الأعمال، أكدت بدورها على أنها لم تهمل تلك المناطق أو تنساها، بل وضعتها ضمن خطة تدريجية تشمل مناطق عدة في الامارة، ويتم تنفيذها على مراحل عدة، حرصا منها على تحسين شبكة الطرق لتلبية احتياجات التمدد والانتشار السكاني والعمراني في الإمارة.

قد لا يستوعب الجمهور حجم العمل الملقى على عاتق الهيئة وتشعبه من طرق، وجسور، ومعابر، وأنفاق، ورصف، وتبليط وانارة، يتعين عليها تنفيذها لكافة المناطق في الامارة، من دون استثناء، لذلك تنتهج الهيئة أسلوب الخطط التدريجية للمناطق لإعطاء كل منها حقه من المشروعات، بحسب رأي الهيئة. وأوضحت الهيئة أنه بدأ بالفعل العمل في تنفيذ طرق وانارة وأرصفة لمناطق الورقاء (الأولى، والثانية، والثالثة، والرابعة) منذ عام 2011، وبطول 122 كيلومتراً، بكلفة تصل الى 157 مليون درهم ويتم الانتهاء منها في الربع الأخير من العام الجاري، وبذلك تحل مشكلة أهالي منطقة الورقاء الرابعة.

"مناطق الورقاء الأربع ليست وحدها ضمن الخطة الاستراتيجية التي وضعتها الهيئة بهذا الخصوص" هذا ما أكدته الهيئة، اذ تضم الخطة انشاء طرق وأرصفة وانارة في كل من: البرشاء "الأولى والثانية والثالثة" بطول 122 كيلومترا، بكلفة 176 مليون درهم وينتهي العمل بها في الربع الثالث من العام الجاري، ومنطقة الخوانيج الأولى بطول 69 كيلومترا للطرق، وبتكلفة 100 مليون درهم ينتهي العمل بها خلال شهرين تقريبا.

أهالي المنطقة بانتظار نهاية العام الجاري ليروا النتائج التي يتطلعون اليها في منطقتهم كي تصبح "متكاملة وآمنة" كما يقولون، وكل ما يتعين عليهم، هو انتظار نهاية العام حتى رؤية النتائج على أرض الواقع، على الرغم من قلقهم الواضح في شكواهم، فهناك خطة زمنية تم الاعلان عنها هنا، ويمكن للأهالي معاودة مراجعة "البيان" أو الهيئة، للتأكد من حصولهم على ما وعدت به الهيئة، الأمر يتطلب عدة أشهر فقط، فهل تضاء المنطقة ويرى الشارع رصيفه؟ هذا ما ستثبته الأيام.