«أمن المطارات» تضبط عاجاً ومواد محظورة دولياً

سلمت الإدارة العامة لأمن المطارات، كمية من العاج والمواد المحظور تداولها عالمياً وفق اتفاقية (السايتس) تقدر بالملايين، تم ضبطها مع بعض المسافرين في مطار دبي لمندوب وزارة البيئة والمياه بمكتب دبي، وتتعلق اتفاقية السايتس وهي اتفاقية دولية بين الحكومات، من بينها دولة الإمارات، بتنظيم التجارة الدولية بالحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض وتوفير الحماية لها لتحقيق التوازن البيئي.

ومن جهته أشار اللواء طيار أحمد محمد بن ثاني، مدير الإدارة العامة لأمن المطارات، أن دولة الإمارات أحد الأعضاء الفاعلين في هذه الاتفاقية منذ انضمامها إليها في العام 1990م، وأننا في شرطة دبي حريصون على تطبيق بنودها والمساهمة في حماية البيئة والحد من تزايد المخاوف الدولية من تفاقم التأثيرات السلبية المحتملة على هذه الأنواع، وكذا القضاء على التجارة غير المشروعة بها، وتعمل الإدارة على رفع المستوى المعرفي للموظفين بهذا الجانب من خلال البرامج وورش العمل المتعلقة بكيفية التعامل مع تلك المواد والتعرف عليها.

وقال إن حجم المسؤولية الملقاة على عاتق الإدارة العامة لأمن المطارات تضاعف في ظل تزايد أعداد المسافرين والسواح سنوياً مع كثافة حركة النقل والتجارة عبر مطارات دبي، لافتا إلى أن عدد المسافرين في العام الماضي 2013م بلغ أكثر من (60) مليون مسافر، متوقعا أن يزيد العدد خلال العام الجاري في ظل التوسعات الجديدة وافتتاح مطار آل مكتوم بجبل علي.

حرص وتأمين

وأوضح بن ثاني أن ضباط وأفراد الإدارة حريصون على تأمين حركة المسافرين وتقديم كافة الخدمات بما يحقق طموحاتهم وفق الشروط والأحكام المعمول بها في مطارات العالم مع الحفاظ على جاهزية الإدارة لمواجهة أي أفعال غير مشروعة.

وكان العقيد محمد أحمد بن ديلان، مساعد المدير العام للإدارة، قد سلم تلك الكمية من العاج والمواد المحظورة لمندوب وزارة البيئة والمياه بمكتب دبي، توفيق البحطيطي، موضحاً دور الإدارة في تطبيق السياسات الخاصة بحماية البيئة وقدرتها على ردع التجارة غير المشروعة بتلك الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض ومشيداً بالتعاون والتنسيق مع مكتب وزارة البيئة والمياه بدبي بهذا الجانب.