أخبار عاجلة

«كسر تميمة الحظ وملك التعادلات السلبية»| ظواهر الجولة 30 بالبريميرليج -
الريال لا يُقهر في البرنابيو.. وبنزيما جلاد أندية الليجا -
تغطية خاصة - إدموند غريب:الإعلام الأمريكي يمارس ضغوطاً على إدارة ترامب في تعاملها مع القضايا الدولية -
الأخبار - موجز أخبار الثانية عشر لأهم وأخر الأخبار مع دينا عصمت - حلقة الإثنين 3-4-2017 -
تغطية خاصة - د. إدموند غريب: مصر تتمتع بعلاقات طيبة مع كافة دول العالم .. ودورها بالغ الأهمية -
تغطية خاصة - د. إدموند غريب: إدارة ترامب والشركات الأمريكية لديها الرغبة في تعزيز العلاقات مع مصر -
تغطية خاصة -عماد الدين:إذا كانت روسيا لا تتحمل الدخول في صراع مع أمريكا فبالتأكيد مصر لا تتحمل ذلك -
ملاعب ONsport: لقاء خاص مع الكابتن وليد هويدي المشرف العام على الكرة بمصر المقاصة -
وزير التعليم يوجه هيئة امتحانات "كامبردج" بالتركيز على معايير الجودة وإنهاء تراخيص الشهادات -
تغطية خاصة - هاني خلاف :لن يكون علاقات لواشنطن مع أي دولة دون أن يكون هناك مقابل لهذه العلاقات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

سوني تخطط لطرح هاتف بنظام “ويندوز فون”

Google+ Print
سوني تخطط لطرح هاتف بنظام “ويندوز فون” سوني تخطط لطرح هاتف بنظام “ويندوز فون”

أكدت شركة سوني وجود خطة لطرح هواتف ذكية من إنتاجها، تعمل بنظام تشغيل “ويندوز فون” التابع لشركة مايكروسوفت.

وتقوم سوني بإجراء اجتماعات ونقاشات عديدة مع بعض الشركاء، منهم مايكروسوفت، من أجل توسيع نشاط الشركة في مجالات جديدة، وذلك حسب ما أشار بيير بيرون، رئيس سوني موبايل في القارة الأوروبية.

وتجري سوني مع مايكروسوفت حوارات متعددة، الهدف منها توسيع التعاون بين الطرفين في مجالات منها إنتاج هواتف ذكية بنظام “ويندوز فون”.

يذكر أن سوني قد تعاونت سابقا مع مايكروسوفت في مجال الهواتف الذكية، من خلال طرحها هاتف “Xperia X1″ عام 2008، ثم انتقلت بعدها بشكل كامل إلى تزويد هواتفها بنظام أندرويد.

ولا ترغب سوني بالمحافظة على الوضع الراهن، الذي تعتمد فيه على نظام تشغيل وحيد، هو نظام أندرويد، لأن ذلك غير مجدي على المدى البعيد، حسب بيرون.

وتتمتع سوني بعلاقة طيبة مع غوغل، مالكة نظام تشغيل أندرويد، لكن بالمقابل تمتلك غوغل علاقات مع منافسين مباشرين لسوني، أضاف بيرون.

ولم يحدد بيرون تاريخا تقريبيا لموعد طرح هاتف سوني بنظام “ويندوز فون”، وأشار إلى أن المحادثات بين الشركتين لم تنته، ولم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بعد.

وتشير تقارير إلى أن شركة سوني تنوي إطلاق هواتف ذكية تعمل بنظام تشغيل “ويندوز فون”، خلال منتصف عام 2014، مرجحا أن يحمل الهاتف الجديد – في حال إطلاقه- العلامة التجارية “Vaio”، الخاصة بالشركة اليابانية، إذ قامت سوني بتجهيز عدة تصاميم لهاتف ذكي يحمل هذه العلامة الشهيرة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا