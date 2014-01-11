سوني تخطط لطرح هاتف بنظام “ويندوز فون”

أكدت شركة سوني وجود خطة لطرح هواتف ذكية من إنتاجها، تعمل بنظام تشغيل “ويندوز فون” التابع لشركة مايكروسوفت.

وتقوم سوني بإجراء اجتماعات ونقاشات عديدة مع بعض الشركاء، منهم مايكروسوفت، من أجل توسيع نشاط الشركة في مجالات جديدة، وذلك حسب ما أشار بيير بيرون، رئيس سوني موبايل في القارة الأوروبية.

وتجري سوني مع مايكروسوفت حوارات متعددة، الهدف منها توسيع التعاون بين الطرفين في مجالات منها إنتاج هواتف ذكية بنظام “ويندوز فون”.

يذكر أن سوني قد تعاونت سابقا مع مايكروسوفت في مجال الهواتف الذكية، من خلال طرحها هاتف “Xperia X1″ عام 2008، ثم انتقلت بعدها بشكل كامل إلى تزويد هواتفها بنظام أندرويد.

ولا ترغب سوني بالمحافظة على الوضع الراهن، الذي تعتمد فيه على نظام تشغيل وحيد، هو نظام أندرويد، لأن ذلك غير مجدي على المدى البعيد، حسب بيرون.

وتتمتع سوني بعلاقة طيبة مع غوغل، مالكة نظام تشغيل أندرويد، لكن بالمقابل تمتلك غوغل علاقات مع منافسين مباشرين لسوني، أضاف بيرون.

ولم يحدد بيرون تاريخا تقريبيا لموعد طرح هاتف سوني بنظام “ويندوز فون”، وأشار إلى أن المحادثات بين الشركتين لم تنته، ولم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بعد.

وتشير تقارير إلى أن شركة سوني تنوي إطلاق هواتف ذكية تعمل بنظام تشغيل “ويندوز فون”، خلال منتصف عام 2014، مرجحا أن يحمل الهاتف الجديد – في حال إطلاقه- العلامة التجارية “Vaio”، الخاصة بالشركة اليابانية، إذ قامت سوني بتجهيز عدة تصاميم لهاتف ذكي يحمل هذه العلامة الشهيرة.