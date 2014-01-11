بغداد تندد بجهود كردستان لتصدير النفط إلى تركيا عبر خط أنابيب

عبرت وزارة النفط العراقية عن "بالغ الأسف والاستغراب" لإعلان إقليم كردستان استعداده لبدء ضخ النفط إلى تركيا، بدون موافقة الحكومة المركزية.

وقالت حكومة الإقليم الكردى شبه المستقل، يوم الأربعاء، إن النفط بدأ يتدفق في خط أنابيب جديد، ومن المتوقع بدء التصدير فى نهاية هذا الشهر، ثم تعزيز الإمدادات فى فبراير ومارس.

وعبرت وزارة النفط فى بغداد عن استغرابها من تلك الخطوة، ووصفتها "بالمخالفة الصارخة لنصوص الدستور العراقي".

وانتقدت الحكومة التركية أيضا لسماحها باستخدام منظومة الخط العراقى التركي لضخ وتخزين النفط، الذى تنتجه كردستان دون موافقة بغداد.

وقالت الوزارة فى بيان إن تصدير النفط الكردى يمثل خرقا لاتفاق تم التوصل إليه فى 25 ديسمبر بين الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان يدعو إلى اشتراك خبراء من الجانبين فى بحث كيفية تصدير الخام من الإقليم تحت رعاية شركة تسويق النفط العراقية (سومو).

وقد أثارت محاولات كردستان لبيع النفط والغاز بشكل مباشر غضب المسئولين فى بغداد الذين يؤكدون أن الحكومة المركزية هى وحدها صاحبة الحق فى إدارة موارد الطاقة العراقية.

وهددت وزارة النفط أمس الجمعة باتخاذ إجراءات قانونية ضد أى شركة تشارك فى تجارة، ما وصفته بالنفط والغاز المهرب من كردستان بدون إشراف سومو.

وقد رحبت الشركات التى جازفت بالتنقيب عن النفط فى كردستان بشمال العراق بالخطوة التي أعلنتها حكومة الإقليم باعتبارها إشارة للبدء بتحقيق دخل من الصادرات بالرغم من اعتراضات بغداد.

وقال تود كوزيل الرئيس التنفيذى لشركة جلف كيستون "انتظرنا لقراءة هذه الكلمات وسماعها منذ عام 2007"، وتملك الشركة ترخيصا من الحكومة الكردية، لاستغلال ما تقول إنه واحد من أكبر الحقول الاستكشافية البرية فى العالم.

وقال كوزيل لرويترز يوم الخميس "هذا يطرب آذان أى شركة فى كردستان، إنه توليد الإيرادات من أصولنا".

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