رئيس فيات: لانشيا تعتزم وقف بيع سياراتها خارج إيطاليا

قال سيرجيو ماركيونى، رئيس شركة فيات كرايسلر، أمس الجمعة، إن سيارات لانشيا لن يتم بيعها بعد الآن خارج إيطاليا، كما أعلن أن المجموعة المندمجة بين فيات الإيطالية وكرايسلر الأمريكية سيكون لها اسم جديد.

وأضاف ماركيوني لصحيفة "لا ريببليكا" الإيطالية، أن "لانشيا ستصبح العلامة التجارية المخصصة للسوق الإيطالية فقط"، مضيفًا أن هذا اسم لانشيا سيقتصر على سيارة المدينة "يبسيلون".

وكانت شركة لانشيا التى تأسست في عام 1906 واحدة من أكثر العلامات التجارية احترامًا فى العالم فى وقت من الأوقات، لكنها تتعثر منذ مدة طويلة.

واستحوذت فيات عليها فى عام 1969 وفى السنوات القليلة الماضية توقفت عن الاستثمار فى الشركة ما جعلها تقوم ببيع طرازات كرايسلر، بعد تبديل علامتها، وفى عام 2012، أشار ماركيونى بالفعل إلى أن لانشيا لم يعد لها مستقبل.

>وقال في ذلك الوقت إننا "يجب أن نكون صادقين. لانشيا لن تكون أبدا مثلما كانت فى وقت من الأوقات، والطراز الوحيد الذي له قيمة في أوروبا هو يبسيلون والذى سيتم إنقاذه. أما بقية المجموعة فليس لها جاذبية".

>وأشار ماركيونى أن لديه خططًا كبيرة للعلامة التجارية الإيطالية الشهيرة الأخرى وهي ألفا روميو.

>وقال إن "هناك فرقًا من رجالنا في حظائر سرية في كل أنحاء إيطاليا تتولى الإعداد لطرازات جديدة من ألفا روميو التي سنطرحها، فى، إبريل وستغير صورة العلامة التجارية لتعيدها إلى تميز مطلق".

>ونفى مرة أخرى إمكانية بيع ألفا روميو إلى مجموعة فولكسفاجن الألمانية، قائلا إنهم "يمكنهم أن يحلموا بها".

>وتعد هذه المقابلة هي الأولى التي يجريها ماركيونى مع وسائل إعلام منذ أن أكملت فيات ومقرها إيطاليا الأسبوع الماضي صفقة استحواذها على كرايسلر ثالث أكبر منتج للسيارات في الولايات المتحدة لتشكيل سابع أكبر مجموعة للسيارات في العالم.

>وقال المدير التنفيذي الكندى الإيطالى، إن الشركة "سيكون لها اسم جديد"، مشيرًا إلى أن أسهمها من المحتمل أن يتم إدراجها فى بورصة نيويورك ما يبعد فيات عن بورصة ميلانو الأصغر كثيرًا.

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