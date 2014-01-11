"الشباب" تشارك بجناح بمعرض القاهرة الدولى للكتاب

تشارك وزارة الدولة للشباب بجناح بمعرض القاهرة الدولى للكتاب الخامس والأربعين، خلال الفترة 24 يناير الجارى حتى 4 فبراير المقبل بأرض المعارض بمدينة نصر.

ويتضمن المعرض مجموعة من المطبوعات المتعلقة بأهم مشروعات وبرامج الوزارة التى تنفذها، وعدد من إصدارات الوزارة والبوسترات فى مجال التطوع والتوعية البيئية والمفاهيم السياسية، وغيرها، بالإضافة إلى عرض اللوحات الفائزة فى مسابقات الفنون التشكيلية التى نفذت على مدار العام الماضى.

ويتخلل المعرض تنفيذ ورش عمل فنية للطلائع المتردين على المعرض فى مجالات "الأشغال الفنية، الفنون التشكيلية"، وكذا تنفيذ مسابقات ثقافية وفنية وإلكترونية لهم، ومنحهم جوائز فورية.

ومن ناحية أخرى، تقوم وزارة الشباب بالتعاون مع وزارة التربيــــة والتعليم بتنظيم رحلات مجانية للطلائع بجميع المحافظات خلال إجازة منتصف العام الدراسى لزيارة القرية الكونية little Egypt)) للتعرف على جميع معالم مصر، وتقع القرية بالقرية الكونية على مساحة 400 فدان وتضم نماذج من المعالم الأثرية المصرية.

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