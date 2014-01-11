مسئول: توقعات بخفض آخر لمشتريات الأصول داخل المركزى الأمريكى

قال مسئول بارز بمجلس الاحتياطى الاتحادى أمس الجمعة إن من المرجح أن يناقش صانعو السياسة بالبنك المركزى الأمريكى خفضا آخر قدره 10 مليارات دولار لبرنامجه لمشتريات السندات أثناء اجتماعه القادم.

وأعلن مجلس الاحتياطى الاتحادى الشهر الماضى خفض مشترياته الشهرية من السندات بمقدار 10 مليارات دولار لتصل إلى 75 مليار دولار مشيرا إلى تقدم فى سوق العمل.

وأبلغ جيفرى لاكر رئيس بنك الاحتياطى الاتحادى فى ريتشموند الصحفيين أنه يتوقع مناقشة خفض مماثل آخر أثناء الاجتماع القادم للجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطى فى 28 و29 يناير.

وقالت الحكومة الأمريكية اليوم إن أكبر اقتصاد فى العالم أوجد 74 ألف وظيفة فقط خارج قطاع الزراعة فى ديسمبر وهو رقم أقل كثيرا من الشهرين السابقين. لكن خبراء اقتصاديين ألقوا باللوم إلى حد كبير فى هذا التباطؤ على موجة من الأحوال الجوية الشديدة البرودة ضربت مناطق واسعة فى الولايات المتحدة.

ورغم أن لاكر أوضح أنه لم يطلع على تفاصيل تقرير الوظائف إلا أنه قال أن بندا واحدا من البيانات لن يغير رأى صانعى السياسة بالبنك المركزى.

وأضاف قائلا: "يحتاج الأمر إلى ما هو أكثر بكثير من تقرير واحد عن سوق العمل لتحقيق الإقناع بحدوث تغيير فى الاتجاه.. ومن واقع خبرتى فإن تقريرا واحدا للوظائف نادرا ما يكون له فى حد ذاته تأثير على السياسة النقدية."

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