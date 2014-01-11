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البرلمان الشعبى بمنية النصر يعقد مؤتمر "انزل شارك..الدستور دستورنا"

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نظم ائتلاف البرلمان الشعبى لمركز منية النصر بالدقهلية مؤتمراً جماهيرياً بعنوان "انزل شارك..الدستور دستورنا ولا للإرهاب"، وذلك من أجل الحشد للاستفتاء على الدستور، بحضور رضا أبو السعود القيادى بحزب الوفد، وأشرف الشناوى سكرتير عام حزب الدستور بالدقهلية، ومحمد حجازى أستاذ السياسة والاقتصاد بجامعة القاهرة، وعمرو الحفنى عضو مؤسس بحملة نواب أحرار .

وتحول المؤتمر لمظاهره تأييد للقوات المسلحة والشرطة ودعم خارطة الطريق وهتافات مؤيده للدستور، وضد جماعة الإخوان، منها "انزل انزل للدستور، إحنا الشعب الدقهلاوى ارحل ارحل يا إرهابى".

وأكد عمر الحفنى، ضرورة نزول المصريين جميعاً بكثافة، فليست المشكلة التصويت بلا أو نعم، ولكن المشكلة فى العدد.. المشكلة فى الكم، والدستور حقوق وواجبات لنا وعلينا، ولن يستطيع أحد التأثير على أحد، سواء بالضغط أو بالتأثير أو بشراء الأصوات، وبمشاركة المصريين يستقر الوطن.

وقال محمد المهندس مسئول العمل الجماهيرى بالبرلمان الشعبى، "ما نريده ونعمل من أجله هو الحشد للدستور والتصويت بكثافة، لا يعنينا التصويت بخيار معين ولم نوجه أحد للتصويت بنعم أو لا، لأننا لسنا تجار دين أو سياسة، وعلينا أن نعلم أن الدستور بالفعل طريقنا إلى الاستقرار، ولكن ليس استقرار الدستور السابق لأن هذا الدستور كتبه ممثلون حقيقيون للمصريين".

الجدير بالذكر، أن المؤتمر أقيم وسط تشديدات أمنية وتواجد لتشكيلات الأمن المركزى ورجال مباحث منية النصر، برئاسة الرائد مصطفى عبد الحفيظ.

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