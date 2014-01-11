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وتيرة التوظيف فى أمريكا تتباطأ إلى أدنى مستوى فى 3 سنوات

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وتيرة التوظيف فى أمريكا تتباطأ إلى أدنى مستوى فى 3 سنوات وتيرة التوظيف فى أمريكا تتباطأ إلى أدنى مستوى فى 3 سنوات

سجلت الولايات المتحدة فى ديسمبر أضعف، وتيرة توظيف فى ثلاث سنوات لكن من المتوقع أن تكون هذه الانتكاسة مؤقتة فى ظل مؤشرات على تأثر الاقتصاد بالطقس البارد.

وقالت وزارة العمل، أمس الجمعة، إن الوظائف غير الزراعية زادت 74 ألف وظيفة فقط الشهر الماضى وهى أقل زيادة منذ يناير 2011 وإن معدل البطالة تراجع 0.3 نقطة مئوية إلى 6.7%، وهذا هو أدنى معدل منذ أكتوبر 2008 ويعكس فى جانب منه خروج بعض الأمريكيين من القوى العاملة.

ويتعارض تباطؤ وتيرة التوظيف مع مؤشرات أخرى رسمت صورة إيجابية لسوق العمل، وعدلت الوزارة بيانات نوفمبر بإضافة 38 ألف وظيفة إلى الزيادة المذكورة سابقا.

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