3 قتلى في رالي ” دكار” الدولي بعد ساعات من مقتل صحفيين أرجنتينيين

لقي دراج بلجيكي مصرعه، أمس الجمعة، خلال المرحلة الخامسة من رالي دكار الدولي، بعد ساعات من مقتل صحفيين أرجنتينيين، حسبما أعلن المنظمون.

ويبلغ الدراج القتيل إيريك بالانت من العمر 50 عاما، وكان يخوض مشاركته رقم 11 في هذا الرالي سعيا وراء الفوز بفئة “مال-موتو” المخصصة للدراجين دون طاقم مساعد.

ويأتي مصرع بالانت بعد ساعات على مقتل الصحفيين أرجنتينيين خلال تغطية الرالي بعد سقوط سيارتهما في واد عميق على ارتفاع 100 م.

وأصبح بالانت، الأب لخمسة أولاد ويعمل كمسؤول في شركة للتنظيفات والصيانة الصناعية، المتسابق الـ23 الذي يلقى حتفه في النسخ الـ36 التي عرفها هذا الرالي (بينها نسخة 2008 التي تم إلغائها).

وكانت نسخة 1988 الأكثر حصدا للأرواح (8 قتلى)، ومنذ 1978 لم تمر سوى 7 نسخ من هذا الرالي دون وفيات.

وكان الدراج الفرنسي توماس بورغان آخر الضحايا، حيث لقي حتفه في 11 يناير 2013.