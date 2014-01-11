سيدتي نت تكشف أسباب الخلاف بين رويدا عطية ومديرة أعمالها

بعد الأنباء التي ترددت عن خلاف مادي بين الفنانة رويدا عطية ومنتجة ومديرة اعمالها عنود معاليقي، اتصلنا بمصدر قريب من الطرفين أكّد ان العلاقة متوترة بالفعل ولكن رويدا قبضت مستحقاتها كاملة عن حفلي رأس السنة الميلادية في بيروت، في فندق لانكاستر ومطعم بحيرة بنشعي شمال لبنان. إضافة الى ان عنود تملك وصولات رسمية تثبت انها سلمت رويدا مستحقاتها كاملة. وما حصل ان رويدا وبعد ان قبضت مستحقاتها المالية طلبت امام متعهد الحفل ان تستدين المال من عنود. هذا اضافة الى انه في ذمة رويدا مبلغا كبيراً يفترض ان تسدده لعنود وهو 300 الف دولار أميركي، كانت عنود قد دفعتها على إنتاج اعمال لوريدا من اغنيات وكليبات والبوم كامل، هذا دون احتساب الأغنيات المنفردة والكليبات التي أنتجتها عنود بعد صدور ألبوم "اسمعني"، اي ان المبالغ التي دفعتها عنود تفوق ال_300 ألف دولار اميركي بكثير، وكل هذه الأرقام مثبتة بالأوراق اي هي بمثابة دين من عنود لوريدا. كما ان المصدر أشار الى ان رويدا تتلهى بمشاكلها الشخصية والعاطفية وعلاقاتها منذ ارتباطها بالعمل مع عنود وصارت وتهمل عملها بشكل كبير الأمر الذي أثر على مسيرتها وبالتالي على علاقتها بعنود. وهي المشاكل ذاتها التي سببت الخلاف بين رويدا وشركة شمس التي تعاقدت معها بعد تخرجها من سوبر ستار وكانت تطالبها ب 2 مليون دولار. والأهم من كل ذلك، أن العقد الموقع بين عنود ورويدا ينص فقط على إدارة الأعمال دون الإنتاج، بالتالي عنود انتجت لرويدا ولم تكن مضطرة أبداً لذلك. اما بخصوص خبر زواجها من عبد الكريم حمدان، فقد نفت عنود الخبر سابقا على اساس ان العريس ليس عبد الكريم بل الملحن عادل العراقي.

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