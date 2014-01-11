ناظلي الرّوّاس تنجو من الموت بأعجوبة بعد تحطّم سيارتها

أنقذت العناية الألهيّة الفنّانة السّوريّة ناظلي الرّواس بأعجوبة من الموت، بعد تعرّضها لحادث سير أليم، نَجَم عنه تحطّم سيارتها في مدينة جبيل الّلبنانيّة.

ونتيجة للحادث، أصيبت الرّوّاس برضوض في رجليها. لكن المستشفى أكّدت أن الفحوصات لا تشير إلى أيّ أضرار أخرى، والرواس في طريقها لاستعادة عافيتها التامة.

وعن تفاصيل الحادث، قالت مصادر مقرّبة من الرّوّاس لـ "سيدتي نت" إنّ "الحادث نجم عن السّرعة الزّائدة أثناء قيادة الفنانة السّوريّة سيارتها، وهي تحاول الوصول إلى موقع التصوير في الموعد المحدّد، إذ تشارك في أعمال مسلسل "قلم حمرة" بدور "هيفا". لكنّ سيارتها انعطفت فجأة على الرّصيف لتهوي بعد ذلك في الوادي، ما أدّى إلى تحطّمها".

يذكر أن مسلسل "قلم حمرة" هو أوّل أعمال الرّوّاس للموسم الرمضاني الجديد، وهو عمل اجتماعي سوري معاصر يجري تصويره في لبنان، عن نص للسّيناريست السّوريّة يم مشهدي، فيما يخرجه الأستاذ حاتم علي، ويشارك في بطولته عابد فهد، سلافة معمار، كاريس بشّار، ديمة الجندي، رامي حنّا...

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