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بالفيديو - عمال بالمطار يستقبلون أبو تريكة بهتافات للسيسي .. واللاعب يضحك

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بالفيديو - عمال بالمطار يستقبلون أبو تريكة بهتافات للسيسي .. واللاعب يضحك بالفيديو - عمال بالمطار يستقبلون أبو تريكة بهتافات للسيسي .. واللاعب يضحك

حاول بعض العمال بمطار القاهرة الدولي استفزاز محمد أبو تريكة لاعب الأهلي المعتزل باستقباله بهتافات "تسلم الأيادي" وأخرى مؤيدة للفريق عبد الفتاح .

ووصل أبو تريكة إلى القاهرة مساء الجمعة بعدما توج بلقب أفضل لاعب داخل إفريقيا عام 2013 في الحفل الذي أقامه الاتحاد الإفريقي في العاصمة النيجيرية لاجوس.

ونقل مراسل FilGoal.com تجمهر عدد من العمال خلال خروج أبو تريكة وترديد هتافات "سيسي .. سيسي" بالإضافة إلى أغنية "تسلم الأيادي".

ولم يظهر على اللاعب أي علامات امتعاض بل ظل يبتسم ويضحك للجميع.

وكانت حملة إعلامية قد شُنت على اللاعب بحجة انتماءه لجماعة الإخوان المسلمين التي سقطت من الحكم عقب أحداث 30 يونيو، إلا أنه كرر في أكثر من مناسبة اعتزاله السياسة بشكل عام منذ فترة بعيدة.

شاهد ما حدث في المطار من هنا

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فيديو اليوم السابع

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