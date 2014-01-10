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صورة - أبو تريكة يحتفل بجوائزه برفقة أسرته الصغيرة

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صورة - أبو تريكة يحتفل بجوائزه برفقة أسرته الصغيرة صورة - أبو تريكة يحتفل بجوائزه برفقة أسرته الصغيرة

احتفل محمد أبو تريكة لاعب الأهلي المعتزل بجائزة أفضل لاعب داخل القارة بطريقة خاصة مع أسرته الصغيرة.

ونشر أبو تريكة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة له مع أبناءه الأربعة وأمامه أربعة جوائز.

وكتب أبو تريكة في التغريدة " عائلة ابوتريكة الصغيرة ترسل تحيتها لكافة طوائف الشعب المصرى وتقول مبروك لمصر".

وتوج أبو تريكة بلقب أفضل لاعب داخل إفريقيا للمرة الثانية على التوالي في الحفل الذي أقامه الاتحاد الإفريقي في العاصمة النيجيرية لاجوس مساء الخميس.

واعتزل أبو تريكة كرة القدم نهائيا عقب مشاركته مع الألهي في كأس العالم للأندية بالمغرب.

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