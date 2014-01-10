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تذاكر مباراة برشلونة وأتليتكو مدريد بضعف الثمن

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تذاكر مباراة برشلونة وأتليتكو مدريد بضعف الثمن تذاكر مباراة برشلونة وأتليتكو مدريد بضعف الثمن

لندن، (إفي): سجلت تذاكر مباراة قمة الدوري الإسباني بين أتلتيكو مدريد وضيفه برشلونة على ملعب فيسنتي كالديرون ارتفاعا قياسيا حيث تجاوزت ضعف قيمتها الحقيقية قبل 24 ساعة من موعدها.

وامام الإقبال الشديد على شراء التذاكر، وصل سعر التذكرة فئة 90 يورو الى 200 يورو بعد إعادة بيعها، بحسب ما ذكرته صحيفة (أس) الإسبانية.

ونقلا عن مصادر بنادي أتلتيكو مدريد، فإن الطلبات على التذاكر تخطت 90 الف طلب، رغم أن السعة الرسمية لملعب فيسنتي كالديرون تقدر بـ55 الف مقعد.

وأفادت المصادر بأن تذاكر المباراة نفدت بالكامل منذ أسبوعين، وأن طلبات الشراء لم تأت من إسبانيا فقط، بل وصلت ايضا من عدة دول مثل ألمانيا وبلجيكا.

ويتشاطر برشلونة وأتلتيكو مدريد قمة الليجا بـ49 نقطة، وفوز أي منهما سيعزز فرصه

في التتويج باللقب رغم تبقي نصف جولات المسابقة، مع ابتعاد ريال مدريد بفارق خمس نقاط ورائهما.

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