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مارتينيو لم يحسم مشاركة ميسي أمام أتليتكو .. وقد يغامر بأفيلاي

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مارتينيو لم يحسم مشاركة ميسي أمام أتليتكو .. وقد يغامر بأفيلاي مارتينيو لم يحسم مشاركة ميسي أمام أتليتكو .. وقد يغامر بأفيلاي

(إفي): اعترف الأرجنتيني تاتا مارتينو مدرب فريق برشلونة بأنه لم يحدد بعد ما اذا كان سيدفع بمواطنه النجم ليونيل ميسي أساسيا أو سيجلسه احتياطيا في مباراة أتلتيكو مدريد المرتقبة غدا السبت في قمة الجولة 19 من الدوري الإسباني.

وتحدثت تقارير صحفية عن اشتراك ميسي في الشوط الثاني من قمة ملعب فيسنتي كالديرون على غرار مباراة خيتافي، حيث لا يفضل تاتا خوضه مباراة كاملة بعد عودته من إصابة طويلة دامت نحو شهرين.

وخلال مؤتمر صحفي قبل المواجهة قال مارتينو "لا أشكك في جاهزية ميسي، إنه في حالة جيدة، وقدم 30 دقيقة استثنائية امام خيتافي، لم أتحدث معه بعد، سنتحدث ونقيّم الأمور غدا".

وعن المباراة قال تاتا "لا أعتقد أنها حاسمة، لا يزال يوجد دور ثاني كامل و19 جولة جديدة، لكنها مباراة مهمة من أجل القمة والاستعداد لدوري أبطال أوروبا".

كما أشار الى أن النجم البرازيلي نيمار في أتم جاهزية للمواجهة بعد عودته من عطلة طويلة.

وألمح الى إحتمالية مشاركة الهولندي ابراهيم أفيلاي رغم عدم اكتمال تعافيه من إصابة طويلة تعرض لها اثناء إعارته لشالكه الألماني.

ويتشاطر برشلونة وأتلتيكو مدريد قمة الليجا بـ49 نقطة، وفوز أي منهما سيعزز فرصه في التتويج باللقب رغم تبقي نصف جولات المسابقة، مع ابتعاد ريال مدريد بفارق خمس نقاط ورائهما.

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