للرجال.. طريق وقاية مرضى السكر من ضعف "الانتصاب"

أرسل قارئ (40 عاما) يسأل: أعانى من الإصابة بمرض السكر منذ 7 سنوات، وأتناول جرعات علاج بانتظام طوال هذه المدة، ولا أعانى من مشكلات بسببه والحمد لله، ولكن أعيش فى خوف يكاد يقتلنى، فقد علمت أن السكر يصيب بضعف الانتصاب عاجلا أم آجلا، وحتى الآن انتصابى جيد ولم يتأثر، وأخاف أن أصاب به، أفدونى بالحل كى أمنعه من الحدوث؟ وطمئنونى؟

يجيب الدكتور محمد محمود، استشارى الباطنة والسكر، أن الكثير من المفاهيم الخاطئة تروج عن مرض السكر، أهمها أن المصابين بالسكر لابد أن يصابوا بضعف فى الانتصاب، وهذا الاعتقاد الخاطئ، وقد تؤثر هذه الفكرة بالفعل على المريض بالسكر، فتجعله مشوشا، وغير قادر على الانتصاب، ولكن السبب هنا يكون نفسيا.

ويطمئن د. محمد، المريض، قائلا: "الإصابة بضعف الانتصاب لمرضى السكر، ليس ضرورة، وإنما هو مجرد تطور من مضاعفات المرض ليس إلا، قد تصيب مريضا ولا تصيب آخر، وليس كل المرضى، فهذا أمر يختلف من حالة لأخرى، ومن مريض سكر لآخر".

وأضاف ناصحا: "ولأنك عرضة للإصابة بهذا التطور الشهير لمرض السكر، فعليك تقوية جسمك، بممارسة الرياضة مهما كان عمرك، وعليك تنظيم طعامك وتخير نوعياته الصحة، والالتزام بمواعيد دواء السكر وأى دواء لأى مرض آخر، والمتابعة لدى طبيب مختص يباشر الحالة، والابتعاد مطلقا عن التدخين بكل أنواعه، والاهتمام بتنظيم وترشيد إقامة العلاقة الزوجية، وضبط معدلات الضغط والكولسترول ودهون الكبد وعدم تناول أى منشطات جنسية بأى شكل، فهذه الخطوات تبعد عنك الضعف الجنسى، وضعف الانتصاب، وتؤخر وصوله إليك".

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