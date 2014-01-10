بالصور.. امرأة تلد حفيدتها كبديل لابنتها بسبب مشاكل الخصوبة

ذكر موقع "سى بى إس نيوز" أمس الخميس، أن إمرأة تدعى جوليا نافارو تبلغ من العمر 58 عاماً سوف تلد فى غضون بضعة أسابيع أول حفيد لها. وأشارت نافارو إلى أنها قامت كبديل لحمل ابنتها بعد أن كافح الزوجان مع مشاكل الخصوبة.

وقالت ابنتها لورينا ماك كينون إنها بدأت فى محاولة لإنجاب طفل مع زوجها ميخا ماكينون قبل ثلاث سنوات.

وأوضحت لورينا أنها تبلغ من العمر 32 سنة، وتعرضت لنحو عشر عمليات إجهاض، وكانت أطول فترة حمل دائم لديها لا تتعدى 10 أسابيع.

وبعد عدة محاولات بدأ الزوجان فى البحث عن البديل، وقالت نافارو "نحن كأسرة علينا أن نساعد بعضنا البعض"، حيث أوضحت أنها يمكن أن تضع حفيدها من خلالها. وحذر الأطباء الأم، وذلك لأن فرصة النجاح قد تصل إلى 45% فقط، ولكن هذا الإجراء كان ناجحاً، وأضاف الأطباء أن جوليا نافارو سوف تضع حفيدها فى أوائل شهر فبراير المقبل.

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