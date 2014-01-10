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أمل بوشوشة وعابد فهد يعيشان قصّة حب

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أمل بوشوشة وعابد فهد يعيشان قصّة حب أمل بوشوشة وعابد فهد يعيشان قصّة حب

رشّحت الكاتبة الجزائريّة الشّهيرة أحلام مستغانمي الفنّانة الجزائريّة أمل بوشوشة والممثّل السوري عابد فهد ليكونا بطلا قصّة الحبّ الجارف في روايتها الأخيرة "الأسود يليق بكِ"، التي ستتحوّل قريباً إلى مسلسل تلفزيوني.

وتدور الرّواية حول حكاية عشق ورديّة حالمة، بين "طلال"، وهو مليونير لبناني، سيجسّد دوره عابد فهد، ومطربة جزائريّة شابّة مشهورة، ستؤدّي شخصيتها الفنانة بوشوشة.

و"طلال" شخصية ناهزت الخمسين من عمرها، بدأ رحلته في عالم المال والبذخ والثراء من البرازيل، حيث تزوّج وأنجب ابنتين، ثم أعجبته مطربة جزائرية في السابعة والعشرين من عمرها، شاهدها مصادفة في برنامج تلفزيوني، فقرّر أن تكون له.

يبدأ طلال، الذي جاهد ليثري محصوله الثقافي في الموسيقى والفن والشعر، بوضع الخطّة تلو الخطة، من أجل الإيقاع بهذه الحسناء الجميلة، التي ترتدي الأسود حداداً على مقتل والدها وأخيها خلال الاضطرابات التي شهدتها الجزائر في مطلع القرن الحالي.

يشار إلى أنّ أمل بوشوشة سبق لها أن كانت بطلة لمسلسل "ذاكرة الجسد" المقتبس من رواية أحلام مستغانمي، والذي يخرجه نجدت أنزور.

 

 

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