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شابي ألونسو: أنشيلوتي سبب تجديد عقدي مع ريال مدريد

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شابي ألونسو: أنشيلوتي سبب تجديد عقدي مع ريال مدريد شابي ألونسو: أنشيلوتي سبب تجديد عقدي مع ريال مدريد

مدريد، (إفي): أكد تشابي ألونسو لاعب وسط ريال مدريد أن إصرار مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي لعب دورا أساسيا في قراره بتجديد عقده مع النادي الملكي لعامين.

وأدلى ألونسو بهذه التصريحات خلال مؤتمر صحفي للإعلان رسميا عن تجديد عقده مع ريال مدريد حتى يونيو 2016، عقب الشكوك التي أحاطت باستمراره في صفوف الملكي بعد الإصابات التي تعرض لها واستدعت إحداها التدخل الجراحي.

وعن أنشيلوتي قال ألونسو "لقد كان يقول لي كيف تسير الأمور حتى وأنا مصاب. لقد كان لاعب خط وسط ويعرف الوضع جيدا وعلاقتنا جيدة للغاية. يطلب مني أشياء وأحاول أن أنفذها بقدر المستطاع. لقد كان هاما وأشكره كثيرا فقد كان عاملا حاسما في اتخاذ قراري".

كما أشار الى أن قرار التجديد كان مرتبطا بتحليه بأفضل حالة بدنية ممكنة لكي يظل عند حسن ظن النادي وجماهيره.

وأوضح الباسكي "القرار كان مهما، وأردت اتخاذه وأنا مطمئن، كان الاحترام متبادلا بيننا، والمفاوضات تمت بسلاسة".

وأكد تشابي أنه لم يعرف بوجود عروض أخرى، رغم اعترافه بأن وكيله ربما يكون قد تحدث مع أندية أخرى.

وتابع حديثه "ريال مدريد أفضل مكان يمكن التواجد فيه، أردت فقط التأكد أولا بأن حالتي البدنية تسمح بالاستمرار، مع مناقشة الأمر مع زوجتي وعائلتي الذين أبدوا سعادتهم بالبقاء في مدريد".

وأبدى سعادته بالدور الذي لعبه زملائه بالفريق وخاصة ألبارو أربيلوا لتشجيعه على الاستمرار، متمنيا تحقيق النجاح في العامين المقبلين مع الميرينجي.

وعن مخططاته لعام 2016 حين ينتهي عقده وهو في سن الـ34 ، أجاب الونسو "لا يوجد شيء واضح الآن، لا أعرف ما اذا كان مستواي سيسمح بالاستمرار أو سيجبرني على الاعتزال".

وأخيرا وجه الشكر لدعم الجماهير بملعب سانتياجو برنابيو، مشيرا الى أن مؤازرتهم المستمرة له سهّلت عليه كثيرا اتخاذ القرار.

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