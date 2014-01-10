متطرفون يهود يقطعون أشجار فاكهة تعود لعرب إسرائيل

عمد متطرفون يهود مفترضون إلى قطع أشجار فاكهة تعود لعرب إسرائيل ردا على الأرجح على حادثة احتجاز قرويين فلسطينيين من الضفة الغربية حوالى 10 مستوطنين يهود والتعرض بالضرب لهم، حسب ما أعلنت الشرطة الجمعة.

وترك المسئولون عن أعمال التخريب فى البستان منشورات كتب عليها "تحيات من أيش كودش" المستوطنة العشوائية التى جاء منها المستوطنون الذين احتجزوا وتعرضوا للضرب الثلاثاء عندما دخلوا إلى قرية قصرة الفلسطينية.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة الإسرائيلية لوبا سمرى أن المسئولين عن قطع الأشجار استهدفوا منطقة قرب كفر قاسم العربية الإسرائيلية الواقعة على بعد حوالى أربعين كلم غرب قصرة، وأضافت أن سبعة من هؤلاء المستوطنين وضعوا مساء الخميس فى الحبس المؤقت.

وكانوا وضعوا فى الإقامة الجبرية بعد أن تفاوض الجيش الإسرائيلى مع القرويين للإفراج عنهم فى حين كانت تحاول الشرطة معرفة سبب توجههم إلى قصرة.

وأشادت الحكومة الفلسطينية الخميس بالقرويين فى قصرة معتبرة أن ما حدث كان "دفاعا عن النفس" بعد عدة هجمات شنها مستوطنون من أيش كودش الواقعة على بعد بضعة كيلومترات إلى الشمال.

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