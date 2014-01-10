كمال درويش: الواجب الوطني سبب تأجيل الدوري

أكد كمال درويش رئيس نادي الزمالك أن قرار تأجيل الجولة الخامسة من الدوري الممتاز جاء بدافع الواجب الوطني في المقام الأول.

وقرر اتحاد الكرة تأجيل الجولة الخامسة للدوري التي كان من المقرر إقامتها من 11 إلى 13 يناير الجاري لأجل غير مسمى بسبب الاستفتاء على الدستور المصري الجديد.

وفتح التأجيل باب التساؤلات حول استمرار الدوري خاصة أن هذا أول توقف بعد أقل من شهر على انطلاق المسابقة.

وقال درويش لـFilGoal.com "تأجيل الجولة لا يعني مطلقا إلغاء الدوري، قرار التأجيل جاء بسبب الواجب الوطني".

وفسر "وجدنا أن وزارة الداخلية تعاني بشدة من تلاحم الأحداث في الفترة الأخيرة وفضلنا أن يحصلوا على راحة ليومين قبل مهمة تأمين الاستفتاء".

وكانت مباريات الجولة الخامسة من المقرر إقامتها من السبت إلى الأثنين على أن يقام الاستفتاء على الدستور يومي الثلاثاء والأربعاء.

وأضاف درويش "لجنتي المسابقات والأندية اتفقا على التأجيل الذي لن يضر استمرار المسابقة وستستأنف بشكل طبيعي عقب الاستفتاء".