عودة «ميت» إلى الحياة في مستشفى بكينيا

أثار رجل حالة من الذعر في مستشفى في كينيا عندما استفاق داخل المشرحة، بعدما كان الطاقم الطبي اعتبر أنه توفي، بعد تناوله مبيدات حشرية.

وقال مدير مستشفى “نايفاشا” الطبيب جوزيف مبورو أنه “جرى إنقاذ المريض قبل تحنيطه».

وحاول بول موتورا (24 عاماً) أن ينتحر إثر شجار عائلي، فتناول مبيدات حشرية، و نقل إلى قسم الطوارئ في المستشفى وأعطي دواء لتخفيف دقات القلب قد يكون السبب في بت الطاقم الطبي في موته ونقله إلى المشرحة.

وفي اليوم التالي، سمع العاملون في المستشفى ضجة صادرة عن الجثة التي استفاقت في المشرحة، فهربوا من شدة خوفهم.