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رئيس حزب النور يلتقى محافظ سوهاج خلال جولته اليوم بالمحافظة

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رئيس حزب النور يلتقى محافظ سوهاج خلال جولته اليوم بالمحافظة رئيس حزب النور يلتقى محافظ سوهاج خلال جولته اليوم بالمحافظة

التقى الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور، اللواء محمود عتيق محافظ سوهاج خلال جولته اليوم بالمحافظة، وناقش "مخيون" مع اللواء "عتيق" آخر استعدادت المحافظ لعملية الاستفتاء، وسبل تيسيرها على المواطنين، وتم بحث سبل التعاون بين الحزب بسوهاج والقيادات التنفيذية بالمحافظة من أجل خدمة المواطنيين.

ورافق "مخيون"، خلال الزيارة كلا من محمد بلال بطيخ الأمين الحزب بسوهاج، والمهندس معتز عيد وكيله الأول، والدكتور محمود حمدى عضو المجلس السابق عن حزب النور.

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