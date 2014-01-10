الصين تتخطى أمريكا كأكبر دولة فى تجارة السلع بالعالم العام الماضى

قالت الحكومة الصينية اليوم الجمعة إن الصين تخطت الولايات المتحدة لتصبح أكبر دولة فى تجارة السلع على مستوى العالم العام الماضى بقيمة بلغت 4.16 تريليون دولار بارتفاع نسبته 7.6% عن عام 2012.

وأظهرت بيانات الجمارك أن صادرات الصين من السلع بلغت قيمتها 2.21 تريليون دولار بارتفاع نسبته 7.9% على أساس سنوى، بينما زادت الواردات بنسبة 7.3% لتصل إلى 1.95 تريليون دولار.

وقالت الإدارة العامة للجمارك إن فائضها التجارى السنوى ارتفع بحوالى 13% على أساس سنوى ليصل إلى نحو 260 مليار دولار.

وقالت المجموعة المصرفية لاستراليا ونيوزيلندا "أيه إن زد" إن البيانات كشفت أن الصين "تجاوزت الولايات المتحدة فى أن تكون أكبر دولة تجارية فى العالم".

لكنها أضافت أن نمو التجارة البالغ 7.6% كان أقل من الهدف الكبير للصين عند 8% "ما يشير إلى انخفاض القدرة على المنافسة التجارية" بسبب ارتفاع قيمة الرينمنبى.

وبلغت تجارة الولايات المتحدة فى السلع 56ر3 تريليون دولار فى الفترة من يناير إلى نوفمبر مع بلوغ قيمة تجارة الخدمات 1.04 تريليون دولار، ومن المقرر أن تصدر واشنطن بياناتها التجارية للعام بأكمله الشهر القادم.

وقال تشينج ييشينج المتحدث باسم إدارة الجمارك الصينية إن تجارة الصين مع الاتحاد الأوروبى أكبر شركائها التجاريين لم تنمو إلا بنسبة 2.1% العام الماضى.

وزادت التجارة مع الولايات المتحدة بنسبة 7.5%، بينما انخفضت التجارة مع اليابان بنسبة 5.1% متأثرة جزئيا بتصاعد نزاع على جزر فى بحر الصين الشرقى.

وأضاف تشينج أن التجارة مع جنوب شرق آسيا وهى ثالث أكبر منطقة تجارية مع الصين نمت بنسبة 10.9% على أساس سنوى لتصل إلى 6ر443 مليار دولار.

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