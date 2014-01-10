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عادل رامي: سأثبت أن ميلان كان على حق

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عادل رامي: سأثبت أن ميلان كان على حق عادل رامي: سأثبت أن ميلان كان على حق

أبدى الفرنسي عادل رامي سعادته بالاستقبال الحافل الذي حظي به من جماهير ميلان بعد أن أتم انتقاله إليه من صفوف فالنسيا خلال يناير الجاري.

وقال عادل رامي للصحفيين "كنت سعيدا بالاستقبال الذي حظيت به فهم يتوقعون الكثير مني وأنا على استعداد على أن أثبت أن الجميع في ميلان كان على حق حينما وقعوا معي".

وأضاف "ميلان لا يستحق أن يكون موجودا في هذا الموقع بالجدول، ولكن هل سأشارك يوم الأحد؟ أود ذلك فأنا جاهز ولا أطيق الانتظار حتى ألعب".

يذكر أن ميلان يحتل المركز الـ11 في جدول ترتيب الدوري الإيطالي بعد مرور 18 جولة إذ جمع 22 نقطة فقط حتى الآن.

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