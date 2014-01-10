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تأجيل الجولة الخامسة من الدوري بسبب الاستفتاء على الدستور

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تأجيل الجولة الخامسة من الدوري بسبب الاستفتاء على الدستور تأجيل الجولة الخامسة من الدوري بسبب الاستفتاء على الدستور

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل الجولة الخامسة من الدوري الممتاز والتي كان من المقرر انطلاقها يوم السبت بسبب الاستفتاء على الدستور.

ويخرج المصريون يومي 14 و15 يناير للاستفتاء على الدستور الجديد.

وقال عزمي مجاهد المتحدث باسم اتحاد الكرة لـFilGoal.com: "تم الاتفاق بين اتحاد الكرة ووزارة الداخلية ووزارة الرياضة على تأجيل الجولة المقبلة من الدوري، بسبب الاستعدادات الأمنية للاستفتاء".

وتابع "سيتم تحديد موعدا جديدا للجولة في وقت لاحق، سواء بخوضها عقب نهاية مباريات الدور الأول أو إيجاد موعد مناسب آخر لها".

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فيديو اليوم السابع