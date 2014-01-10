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الزمالك يعوض تأجيل الدوري بمباراة ودية

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الزمالك يعوض تأجيل الدوري بمباراة ودية الزمالك يعوض تأجيل الدوري بمباراة ودية

يخوض الزمالك مباراة ودية يوم الأثنين تعويضا لتأجيل مباراته في الدوري الممتاز أمام حرس الحدود.

وقرر اتحاد الكرة تأجيل الجولة الخامسة من الدوري الممتاز بسبب الاستعدادات الأمنية للاستفتاء على الدستور.

ويحصل لاعبو الزمالك على إجازة من التدريبات يوم السبت وهو موعد مباراة الحدود، على أن يعودوا للتدريبات يوم الأحد.

وسيلعب الفريق الأبيض مباراة ودية يوم الأثنين، استعدادا لمواجهة المنيا في الجولة السادسة من الدوري والمقرر لها يوم 18 يناير الجاري.

ولم يستقر الجهاز الفني للزمالك على هوية الطرف الآخر في المباراة.

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