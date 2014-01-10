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بدر : النزول للإستفتاء تفويض للسيسي بالترشح للرئاسة

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بدر : النزول للإستفتاء تفويض للسيسي بالترشح للرئاسة بدر : النزول للإستفتاء تفويض للسيسي بالترشح للرئاسة

محمود بدر

 

نظمت حركة تمرد مؤتمرًا جماهيريًا بديوان محافظة المنيا بحضور أعضاء الحركة المركزية محمود بدر وحسن شاهين ومصطفي مالك، حيث طالب الحضور الجميع بضرورة النزول يوم 14 ويوم 15 للاستفتاء علي الدستور مطالبين بدعم الفريق أول عبد الفتاح رئيسًا للجمهورية .

وطالب المحافظ اللواء صلاح زيادة الجميع أن يشاركوا بفاعلية في بناء المحافظة حتي نستطيع أن نقدم شيئًا لأبناء المحافظة، مؤكدًا أن هناك مساحات كبيره من الأراضي سوف يتم توزيعها علي صغار الفلاحين .

وأكد محمود بدر أن نزول المصريين في الاستفتاء هو تفويض للفريق أول السيسي للترشح لرئاسة الجمهورية .

اما حسن شاهين فقد أكد أن مرحلة الإخوان انتهت ولا يجوز أن يتحدث أحد عن الماضي ويجب أن ندعم الفريق أول السيسي للرئاسة الجمهورية .

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