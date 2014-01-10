اشتباكات بين الشرطة الإسرائيلية وفلسطينيين معارضين للجدار العازل

اندلعت، اليوم الجمعة، اشتباكات بين متظاهرين فلسطينيين، والشرطة الإسرائيلية، فى الضفة الغربية، مما أسفر عن إصابة فلسطينى بجراح، وإصابة عدد آخر بالاختناق.

وقال مسعفون من طواقم الهلال الأحمر الفلسطينى لوكالة الأناضول، إنهم نقلوا شابا فلسطينيا أصيب برصاص فى القدم خلال مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية، ومتظاهرين مناهضين للاستيطان وجدار الفصل العنصرى فى بلدة نعلين غربى رام الله، وأضاف المسعفون إنه تم نقل المصاب إلى مجمع رام الله الطبى لتلقى العلاج.

من جانب آخر، قال بيان "االمقاومة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان" إن عشرات الفلسطينيين أصيبوا، اليوم، خلال تفريق الجيش الإسرائيلى للمسيرات الأسبوعية المناهضة للاستيطان فى نعلين وبلعين والنبى صالح غرب رام الله وكفر قدوم غرب نابلس والمعصرة غرب بيت لحم.

وأضاف البيان أن الجيش الإسرائيلى استخدم الرصاص الحى وقنابل الصوت والمياه العادمة وقنابل الغاز لتفريق المتظاهرين.

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