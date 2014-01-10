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ضبط إخوانى متهم بقتل مواطن بالإسكندرية

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ضبط إخوانى متهم بقتل مواطن بالإسكندرية ضبط إخوانى متهم بقتل مواطن بالإسكندرية

 

رصدت المتابعات الأمنية لوزارة الداخلية وجود مسيرة بمنطقة المنتزة بدائرة قسم شرطة ثان المنتزة بمحافظة الإسكندرية ،إذ قام أحد المشاركين فيها بإطلاق الأعيرة النارية بصورة عشوائية تجاه المواطنين وقوات الشرطة ، ونجم عن ذلك إصابة ووفاة المواطن “محمد سعد على جمعة” “بائع متجول” ، وكذلك إصابة مواطن آخر بطلق نارى وإحداث تلفيات بعدد من سيارات الشرطة.

وأشار البيان إلى أن قوات الشرطة تمكنت من ضبط الإخوانى “عيد عبدالله شحاته سليم” ، وبحوزته طبنجه “حلوان 9مم ” مبلغ بسرقتها و 6 طلقات و 2 خزينه خاصه بها ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية قبل الواقعة، وتواصل الأجهزة الأمنية متابعاتها للموقف والتعامل مع ما يستجد من أحداث وفقاً للقانون .

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