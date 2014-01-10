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تحديد 6 لجان بمدينتى دمنهور وكفر الدوار للمغتربين للتصويت فى استفتاء الدستور

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تحديد 6 لجان بمدينتى دمنهور وكفر الدوار للمغتربين للتصويت فى استفتاء الدستور تحديد 6 لجان بمدينتى دمنهور وكفر الدوار للمغتربين للتصويت فى استفتاء الدستور

اللؤاء-محمد-حبيب-مدير-أمن-البحيرة _ أرشيفية

 

قال اللواء محمد حبيب مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة انه فى اطار استعدادات محافظة البحيرة لإجراء الاستفتاء على الدستور يومي 14 و 15 يناير ، وتيسيرا على المواطنين المغتربين والوافدين من خارج المحافظة ، فقد تم تحديد مقرين إنتخابيين بداخل المراكز الانتخابية بمدينتي دمنهور وكفر الدوار ، وتخصيص 3 لجان فرعية بكل مقر .

وأضاف ان بيانها كالاتي المقر الإنتخابى الأول بمدرسة وجيه أباظة الإعدادية بشارع الروضة خلف المدرسة الزخرفة بدائرة قسم شرطة دمنهور (مدينة دمنهور) ، والمقر الإنتخابى الثاني بمدرسة صلاح سالم الثانوية بجوار كنيسة الفرنسسكان بدائرة قسم شرطة كفر الدوار (مدينة كفر الدوار) .

أ ش أ

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