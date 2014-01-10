تحديد 6 لجان بمدينتى دمنهور وكفر الدوار للمغتربين للتصويت فى استفتاء الدستور

قال اللواء محمد حبيب مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة انه فى اطار استعدادات محافظة البحيرة لإجراء الاستفتاء على الدستور يومي 14 و 15 يناير ، وتيسيرا على المواطنين المغتربين والوافدين من خارج المحافظة ، فقد تم تحديد مقرين إنتخابيين بداخل المراكز الانتخابية بمدينتي دمنهور وكفر الدوار ، وتخصيص 3 لجان فرعية بكل مقر .

وأضاف ان بيانها كالاتي المقر الإنتخابى الأول بمدرسة وجيه أباظة الإعدادية بشارع الروضة خلف المدرسة الزخرفة بدائرة قسم شرطة دمنهور (مدينة دمنهور) ، والمقر الإنتخابى الثاني بمدرسة صلاح سالم الثانوية بجوار كنيسة الفرنسسكان بدائرة قسم شرطة كفر الدوار (مدينة كفر الدوار) .

أ ش أ