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تقارير - أرسنال ينقل اهتمامه إلى جيوفينكو

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تقارير - أرسنال ينقل اهتمامه إلى جيوفينكو تقارير - أرسنال ينقل اهتمامه إلى جيوفينكو

لندن / أ ش أ / يتطلع المسؤولون فى ارسنال الى ضم سباستيان جيوفينكو مهاجم يوفنتوس الايطالى حيث يرغبون فى التعاقد مع لاعب متميز كى يملأ الفراغ الكبير الذى خلفه غياب النجم الشاب ثيو والكوت بعد اصابته بقطع فى الرباط الصليبى مما سيتسبب فى غيابه عن الملاعب لمدة تصل الى ستة اشهر.

وأكد ارسين فينجر مدرب المدفعجية فى وقت سابق من الاسبوع الحالى أنه يعتزم بالفعل التعاقد مع عدد كبير من اللاعبين خاصة المهاجمين خلال موسم الانتقالات الشتوى الحالى.

وقد حدد مسئولو ارسنال بالفعل أحد هؤلاء اللاعبين وهو جيوفينكو مهاجم اليوفى الذى لم يشارك مع ناديه بصفة منتظمة خلال الفترة الاخيرة.

ورغم أن جيوفينكو الذى يبلغ من العمر 26 عاما يصنف كأحد النجوم الكبار فى سماء الكرة الايطالية الا أنه لم يشارك ضمن التشكيلة الاساسية للبيانكونيرى الا مرتين فقط خلال الموسم الحالى.

وتشير الانباء الى أن الارسنال يرغب فى ضم جيوفينكو على سبيل الاعارة حتى نهاية الموسم . ومن المعتقد أن اللاعب نفسه سيرحب بفرصة الانتقال الى الدورى الانجليزى كى تتاح له فرصة اللعب بشكل أكبر من أجل ضمان أن يقع عليه الاختيار ضمن تشكيلة منتخب الاتزروى الذى سيشارك فى نهائيات كأس العالم الصيف القادم.

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