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إيران وروسيا تبحثان اتفاقا لمقايضة النفط بالمعدات والسلع

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إيران وروسيا تبحثان اتفاقا لمقايضة النفط بالمعدات والسلع إيران وروسيا تبحثان اتفاقا لمقايضة النفط بالمعدات والسلع

ئتفاوض إيران وروسيا على اتفاق مقايضة قد يسمح لطهران بزيادة صادرات النفط بنسبة كبيرة وهو ما يمثل تحديا للعقوبات الغربية التى ساهمت فى إجبارها على توقيع اتفاق مبدئى فى نوفمبر لتقييد أنشطتها النووية.

وقالت ثلاثة مصادر روسية وإيرانية قريبة من المفاوضات إن الجانبين يناقشان التفاصيل النهائية للاتفاق الذى سيسمح لموسكو بالحصول على ما يصل إلى 500 ألف برميل يوميا من النفط الإيرانى مقابل معدات وسلع روسية.

وقال مصدر روسى: "يتحقق تقدم جيد فى الوقت الراهن وتوجد فرص قوية للنجاح" نناقش التفاصيل وموعد توقيع الاتفاق يتوقف على تلك التفاصيل".

ولم يتضح ما إذا كان الجانبان سيبدآن تنفيذ المقايضة قبل اتفاق إيران والقوى الست العالمية ومن بينها روسيا على تفاصيل الاتفاق النووى الذى تم التوصل إليه فى جنيف فى نوفمبر تشرين الثانى.

وبدأت المحادثات بين إيران والاتحاد الأوروبى بشأن الجوانب الفنية للاتفاق النووى أمس الخميس، ويهدف اتفاق جنيف لوقف أنشطة إيران النووية ستة أشهر لإفساح المجال للتوصل إلى تسوية نهائية بحلول مايو أيار.

وبسبب العقوبات الأمريكية والأوروبية انخفضت صادرات النفط الإيرانية أكثر من النصف خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية لتصل إلى نحو مليون برميل يوميا.

وإذا اشترت روسيا 500 ألف برميل يوميا فسترتفع صادرات إيران 50% ويتحسن الاقتصاد، وبحسب النفط الحالية التى تقارب 100 دولار للبرميل ستكسب إيران نحو 1.5 مليار دولار إضافية شهريا،ولم تتوفر تفاصيل عن المعدات والسلع التى تعرضها روسيا فى المقابل.

ونظرا لأن روسيا من المصدرين الرئيسيين للنفط والغاز فمن المرجح تصدير النفط الإيرانى من إيران لحساب روسيا على أن تقدم موسكو السلع والمعدات فى المقابل.

وتتجه أغلب صادرات النفط الإيرانى إلى آسيا، والصين هى أكبر مشتر للخام الإيرانى إذ استوردت نحو 420 ألف برميل يوميا فى 2013 دون تغير يذكر عن العام السابق.

وقد قلص المشترون الآسيويون الآخرون وهم اليابان وكوريا الجنوبية والهند مشترياتهم بنسبة كبيرة تحت ضغط من واشنطن.

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