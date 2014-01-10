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بالصور .. مؤتمر لدعم الدستور بأبو خليفة بالإسماعيلية

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مؤتمر لدعم الدستور بأبو خليفة بالإسماعيلية

مؤتمر لدعم الدستور بأبو خليفة بالإسماعيلية

أعلن ألاف المواطنبين من قرية أبو خليفة بالقنطرة غرب بالإسماعيلية دعمهم للتصويت بنعم للدستور.

جاء ذلك خلال مؤتمر حاشد قبل قليل نظمه إئتلاف عائلات قري أبو خليفة والقنطرة لدعم الدستور والتصويت بنعم  بحضور العميد عبد المعطي علام ممثل الجيش وقائد اللواء 136
> والشيخ علي عسل, مدير اوقاف الإسماعيلية وقيادات الأزهر والأوقاف.

وأعلن الحضور مبايعتهم للجيش والفريق رئيساً ودعم الجيش والشرطة في مواجهة الإرهاب وأعلنوا خروجهم يومي 14، 15 ينايرللاستفتاء على الدستور والحشد للتصويت بنعم.

مؤتمر لدعم الدستور بأبو خليفة بالإسماعيلية

مؤتمر لدعم الدستور بأبو خليفة بالإسماعيلية

 

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