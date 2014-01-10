هل انتقمت زينب من إليسا في الحلقة الأخيرة من ستار أكاديمي؟

لم يشكل فوز المشترك المصري بلقب ستار أكاديمي 9 مفاجأة للجمهور المحتشد في ستوديو البرنامج أو المشارك عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ كثر الكلام منذ بداية البرنامج عن فوز مشترك مصري في هذا العام، وصدقت التوقعات بفوز محمود باللقب.

لكن بعيداً عن كلّ ما يقال، فإنّ "محمود" يستحق اللقب، وهذا ما أظهرته التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، على الرغم من دعم قناة "CBC" المصرية، فصوته ذو خامة نادرة بالنسبة إلى باقي المشتركين.

محمود أكد لـ"سيدتي نت" أن تعبه لم يذهب سدًى، وهو يشعر بالفخر لنيله اللقب، وهو فرحة لبلاده، لاسيما في الظروف الراهنة التي تمرّ بها مصر، حيث أحسّ بالفرحة الكبيرة لحظة إعلان فوزه ورؤيته علم بلاده يرفرف في الستوديو.

وشغل محمود بفوزه موقعي "تويتر" و"فيس بوك"، إذ انهالت التهاني من الشعب المصري؛ وبإجماع كبير من الجمهور، استحقّ محمود هذا الفوز الساحق على منافسَيه: جان شهيد من لبنان وزينب أسامة من المغرب.

وبالعودة إلى سياق البرايم الأخير، فإنّ عناصر كثيرة جعلت الخاتمة ضخمة، أبرزها حضور الفنانين وائل كفوري وإليسا، اللذين أشعلا المسرح والجمهور، فهتف الحضور للاثنين، واستطاعا أن يخطفا الأنظار بثلاث إطلالات مميّزة.

إخفاق إليسا

إليسا أخفقت في إطلالتها الثانية برفقة المشتركة زينب ونسيت كلام أغنية "لولا الملامة"، ما عرّضها لنقد لاذع على مواقع التواصل الاجتماعي، وذكّرها البعض برفضها لزينب أيام اشتراكها في برنامج "إكس فاكتور" وتفضيلها المشتركة إيمان قرقيبو، فيما رأى البعض أن زينب تفوقت على إليسا، ما أشعل حرباً بين جمهور مؤيد لزينب وآخر لإليسا.

قوة وائل

لكن ممّا لا شكّ فيه أنّ وائل يُعتبر من الفنانين المخضرمين الذين يُساهمون بحضورهم في إغناء أيّ برنامج، حيث أرخى على مسرح "ستار أكاديمي" ظلالاً من الرومانسية، وردّد الجمهور معه أغنية "يا ضلي يا روحي"، وانتشى بها، فبدّد وائل شعور الجمهور بالملل، وجعل الصراخ والهتاف له ولإليسا ينطلقان، بعد أن شكّل النجمان عنوان الحلقة الأخيرة من "ستار أكاديمي".

هيلدا وفستانها

لفتت هيلدا خليفة الحضور بفستانها النيلي الفضفاض الذي أبدعته يدا المصمم اللبناني زهير مراد، فبالغت المقدّمة المتألقة خلال الحلقة بالتماهي بفستانها بشدّة، ولم تفوت فرصة إلا وأمسكت به ليكون في بؤرة نظر الجمهور الذي لم يرحمها من النقد؛ وهي وإن كَبَت بفستانها، تبقى على تفوقها بشفاعة ذكائها وحنكتها اللذين رافقاها على مدار 9 سنوات من عمر البرنامج.

ومثلها مثل خليفة، انهمكت مديرة الأكاديميا كلوديا مرشليان بفستانها خلال السهرة الأخيرة، فيما شغلها اهتمام الخيّاطة بها في فترات الإعلانات، فلم تظهر عليها أمارات الراحة كما كانت حالها في باقي السهرات، لا بل حملت وزر هذا الفستان الذي لم يحظَ بإعجاب أحد من الحاضرين، ولم يحصل على أيّ ثناءٍ البتة.

فراغ مسرح "ستار أكاديمي"

هكذا انتهى مشوار أربعة أشهر... وفي لحظة، فرغ مسرح "ستار أكاديمي" من الجمهور، وتوقفت الكاميرات عن العمل، ليبدأ التحضير لموسم عاشر، علّه يكون جميلاً ويحمل أصواتاً قوية كهذا العام. فالبرنامج أثبت أنه البرنامج الأقوى بين كلّ برامج الهواة، فله الديكورات الضخمة وله الإضاءة الباهرة، كما له الإدارة المميّزة.

سهرة الصحافة والطلاب

بعد انتهاء البرايم، كان الطلاب على موعد مع سهرة للاحتفال بفوز محمود ولقاء الصحافة، فأدى كلّ واحد من الطلاب خلالها أغنية منفردة، تميّزت منها أغنية زكي شريف من لبنان وأغنية مصعب من الأردن، إذ ألهبا الأجواء بإيقاعات الطبلة التي رافقت النجمين، فيما أثنت الصحافة على حضور المشتركة سكينة مع توقع بأن يكون مستقبلها باهراً.

ليليا: محمود يستحق الفوز

وفي دردشة سريعة مع "سيدتي نت"، قالت المشتركة ليليا بن شيخة إن "محمود يستحق الفوز، وقلنا له "مبروك" من كلّ قلبي".

وأشارت ليليا إلى أنه بعد خروجها من الأكاديميا تفاجأت بالكمّ الهائل من المعجبين بموهبتها، وهي لا تنسى هذا الأمر أبداً، وقد أضاف إليها الكثير، وحياتها قبل الأكاديميا شيء، والآن أصبحت شيئاً آخر.

إذاً، انتهى "ستار أكاديمي" بسهرة جمعت الطلاب والأساتذة الذين رقصوا وغنوا حتى ساعات الفجر الأولى، وبدت الفرحة على وجوه الجميع.

انتهى مشوار الطلاب ليبدأوا رحلةً طويلة خارج الأكاديميا، حيث سيشقّ كل شخص طريقه، في وقت بدأت دعوة المواهب إلى الاشتراك في ستار أكاديمي بموسمه العاشر.

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