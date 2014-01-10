سر ظهور شبيهة شمس في حفل محمد عبده

غنى فنان العرب محمد عبده أمس تحت برج خليفة في دبي ضمن احتفالات مهرجان دبي للتسوق بالتعاون مع شركة "روتانا"، بدأ أبو نورا الحفل في تمام الساعة العاشرة مساء مع الفرقة الموسيقية بقيادة عماد عاشور بأغنية "كل ما نسنس" بعد أن قدمته الإعلامية رانيا السبع وبحضور سالم الهندي مدير شركة "روتانا" للصوتيات والمرئيات وفراس خشمان نائب رئيس "روتانا" للصوتيات. ثم أكمل وصلته الغنائية وسط هتاف الجمهور وهم يهتفون ويقولون "طال عمرك أبو نورا". فقدم مجموعة من أشهر أغانيه منها "حبيبتي" و"مذهلة" و"الأماكن" بعد أن طلبها الجمهور عدة مرات. وحينما بدأ في غنائها قال له أحد الجمهور "بحبك" فأجابه عبده: "وأنا كمان" واستمر الحفل إلى الساعة الثانية عشر عند منتصف الليل.

كان من المفترض بعد الانتهاء من الحفل أن يستريح فنان العرب في الغرفة المخصصة له خلف المسرح. ولكن من شدة البرودة التي كان يشعر بها طلب محمد عبده أن تحضر السيارة التي ستنقله إلى الفندق أمام المسرح مباشرة لأنه لا يستطيع السير إلى الغرفة والجلوس فيها.

لاحظنا ضمن الحضور سيدة أسمها أروى تشبه الفنانة شمس بشكل كبير فسألناها هل من أحد قال لك أنك تشبهين الفنانة شمس؟ فأجابت ضاحكة: "كثيراً وأحياناً في عدة أماكن يعتقدون أنني هي وأخبرتنا أنها عراقية الأصل ومن مواليد السعودية وأن هذه هي المرة الأولى التي تحضر فيها حفلاً لمحمد عبده وانها تحبه كثيراً كما أخبرتنا أنها تعمل بالإنتاج في مجال السينما.

المزيد من التفاصيل والكواليس قريباً في مجلة "سيدتي".

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