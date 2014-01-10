أخبار عاجلة

تغطية خاصة - د. إدموند غريب: مصر تتمتع بعلاقات طيبة مع كافة دول العالم .. ودورها بالغ الأهمية -
تغطية خاصة - د. إدموند غريب: إدارة ترامب والشركات الأمريكية لديها الرغبة في تعزيز العلاقات مع مصر -
تغطية خاصة -عماد الدين:إذا كانت روسيا لا تتحمل الدخول في صراع مع أمريكا فبالتأكيد مصر لا تتحمل ذلك -
ملاعب ONsport: لقاء خاص مع الكابتن وليد هويدي المشرف العام على الكرة بمصر المقاصة -
وزير التعليم يوجه هيئة امتحانات "كامبردج" بالتركيز على معايير الجودة وإنهاء تراخيص الشهادات -
تغطية خاصة - هاني خلاف :لن يكون علاقات لواشنطن مع أي دولة دون أن يكون هناك مقابل لهذه العلاقات -
تغطية خاصة - د. إدموند غريب : الإدارة الأمريكية لديها رغبة في إعادة "تمويل التدفق النقدي " لمصر -
شركة المترو تهدر ١٠٠ مليون جنيه بتكهينها لقطار جديد -
بالصور .. اكتشاف قصور في تطوير دار الكتاب المقدس للأيتام بالأقصر -
بالصور.. رئيس جامعة طنطا يزور مصابي الشرطة بالمستشفى التعليمي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

"سيدتي نت" تابعت البرايم النهائي من بيت أسرة زينب

Google+ Print
"سيدتي نت" تابعت البرايم النهائي من بيت أسرة زينب "سيدتي نت" تابعت البرايم النهائي من بيت أسرة زينب

بحلويات مغربية وشاي مغربي أصيل، استقبلتنا عائلة المشتركة المغربية في "ستار أكاديمي 9" زينب أسامة لنتابع البرايم النهائي من داخل بيت الأسرة في أحد أحياء الدار البيضاء .
غياب والدة زينب وأختها ايمان، بسبب سفرهما لحضور البرايم النهائي في مدرجات مسرح "ستار أكاديمي في لبنان"، لم يمنع باقي أفراد العائلة من استقبال حافل وترحيب بطاقم مجلة "سيدتي"، خصوصاً اشرف أخ زينب وأختها الصغرى اميمة .
الكل مستمتع وفخور بصوت وأداء زينب في البرايم الأخير، إلى جانب جان من لبنان و محمود من ، لكن متابعة البرايم لم تمنع الأسرة من التصويت طيلة مدة البرايم وخصوصاً خلال الإعلانات، آملين أن يكون اللقب مغربياً هذه المرة، لا سيما ان المغرب تأهل مرتين قبل ذلك، مرة مع هناء الإدريسي ومرة مع بسمة بوسيل، لكنه لم يحصل على اللقب في اي موسم من المواسم التسعة .
تصل بعض الاتصالات التي تستفسر عن النتائج، فيكون الجواب ان النتيجة ستعلن بعد قليل، تصل سارة بنت خالة زينب والتي زارتها في وقت سابق داخل أسوار الأكاديمية، تصل متحمسة لمشاهدة أداء زينب في أخر لوحة لها على مسرح ستار أكاديمي .
بعد لحظات قليلة تطل هيلدا خليفة بفستانها الأزرق وكلماتها المنمقة لتعلن أن النتيجة حسمت لواحد من الثلاثة، الأعصاب متوترة والدقائق القصيرة بدت دهرا لبعض أفراد العائلة، دعوات متواصلة، لعل اللقب من نصيب زينب.
أعلنت النتيجة، الصمت سيد اللحظة والمكان معا، لكن صوت والد زينب كسر الصمت قائلا " مشيئة الله و ما شاء فعل، لعل اللقب لم يكن مقدرا لها، والفارق بسيط بينها وبين الفائز 3 في المائة فقط ".
إقرأوا أيضاً:
هل انتقمت زينب من إليسا في الحلقة الأخيرة من ستار أكاديمي

تابعوا أيضاً:
أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
تغطية خاصة - د. إدموند غريب: مصر تتمتع بعلاقات طيبة مع كافة دول العالم .. ودورها بالغ الأهمية

تغطية خاصة - د. إدموند غريب: مصر تتمتع بعلاقات طيبة مع كافة دول العالم .. ودورها بالغ الأهمية

تغطية خاصة - د. إدموند غريب: إدارة ترامب والشركات الأمريكية لديها الرغبة في تعزيز العلاقات مع مصر

تغطية خاصة - د. إدموند غريب: إدارة ترامب والشركات الأمريكية لديها الرغبة في تعزيز العلاقات مع مصر

تغطية خاصة -عماد الدين:إذا كانت روسيا لا تتحمل الدخول في صراع مع أمريكا فبالتأكيد مصر لا تتحمل ذلك

تغطية خاصة -عماد الدين:إذا كانت روسيا لا تتحمل الدخول في صراع مع أمريكا فبالتأكيد مصر لا تتحمل ذلك

ملاعب ONsport: لقاء خاص مع الكابتن وليد هويدي المشرف العام على الكرة بمصر المقاصة

ملاعب ONsport: لقاء خاص مع الكابتن وليد هويدي المشرف العام على الكرة بمصر المقاصة