"سيدتي نت" تابعت البرايم النهائي من بيت أسرة زينب

بحلويات مغربية وشاي مغربي أصيل، استقبلتنا عائلة المشتركة المغربية في "ستار أكاديمي 9" زينب أسامة لنتابع البرايم النهائي من داخل بيت الأسرة في أحد أحياء الدار البيضاء .

غياب والدة زينب وأختها ايمان، بسبب سفرهما لحضور البرايم النهائي في مدرجات مسرح "ستار أكاديمي في لبنان"، لم يمنع باقي أفراد العائلة من استقبال حافل وترحيب بطاقم مجلة "سيدتي"، خصوصاً اشرف أخ زينب وأختها الصغرى اميمة .

الكل مستمتع وفخور بصوت وأداء زينب في البرايم الأخير، إلى جانب جان من لبنان و محمود من مصر، لكن متابعة البرايم لم تمنع الأسرة من التصويت طيلة مدة البرايم وخصوصاً خلال الإعلانات، آملين أن يكون اللقب مغربياً هذه المرة، لا سيما ان المغرب تأهل مرتين قبل ذلك، مرة مع هناء الإدريسي ومرة مع بسمة بوسيل، لكنه لم يحصل على اللقب في اي موسم من المواسم التسعة .

تصل بعض الاتصالات التي تستفسر عن النتائج، فيكون الجواب ان النتيجة ستعلن بعد قليل، تصل سارة بنت خالة زينب والتي زارتها في وقت سابق داخل أسوار الأكاديمية، تصل متحمسة لمشاهدة أداء زينب في أخر لوحة لها على مسرح ستار أكاديمي .

بعد لحظات قليلة تطل هيلدا خليفة بفستانها الأزرق وكلماتها المنمقة لتعلن أن النتيجة حسمت لواحد من الثلاثة، الأعصاب متوترة والدقائق القصيرة بدت دهرا لبعض أفراد العائلة، دعوات متواصلة، لعل اللقب من نصيب زينب.

أعلنت النتيجة، الصمت سيد اللحظة والمكان معا، لكن صوت والد زينب كسر الصمت قائلا " مشيئة الله و ما شاء فعل، لعل اللقب لم يكن مقدرا لها، والفارق بسيط بينها وبين الفائز 3 في المائة فقط ".

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