ألبوم Adele الأكثر مبيعاً في القرن الـ21

بعد مرور 3 أعوام على إصدار النجمة Adele ألبومها المسمّى "21"، فإنّه ما يزال يلقى نجاحاً استثنائياً، حيث تجاوزت مبيعاته عتبة الثلاثة ملايين أسطوانة، تم شراؤها عبر الإنترنت في الولايات المتحدة، ليصبح الألبوم الأكثر مبيعاً في القرن الـ21.

الألبوم الذي بيعت منه 26 مليون نسخة عبر العالم، شهد إقبالاً واسعاً؛ ففي عام 2013، حل "21" في المرتبة الـ21 في تصنيف مبيعات الألبومات في الولايات المتحدة، وفي 2011 و2012 تصدر الألبوم تصنيف المبيعات في عشرات الدول، وفي 2012 تجاوزت مبيعاته عتبة الـ10 ملايين ألبوم في الولايات المتحدة، حسب ما ذكر معهد "نيلسن ساوند سكان".

يُشار إلى أنّ Adele استوحت اسم الألبوم "21" من عمرها، إذ كانت تبلغ 21 عاماً في فترة إصداره.

وقد حاز ألبوم "21" 5 جوائز "غرامي – Grammy"، منها جوائز: "ألبوم العام" و"أغنية العام"، عن أغنية "Rolling in the Deep"، و"أفضل تسجيل".

يذكر أن Adele حاصلة أيضاً على جائزة أوسكار عن فئة "أفضل أغنية"، في شباط/فبراير الماضي، وجائزة "غولدن غلوب" لأفضل أغنية أصيلة، عن أغنية "Skyfall" الخاصة بفيلم James Bond، وجائزة "غرامي" في 2013 عن فئة "أفضل أداء بوب منفرد".

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